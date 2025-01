El arrendador más grande de EE.UU. enfrenta una demanda del gobierno por acciones irregulares

La Comisión Federal de Comercio y el estado de Colorado han presentado una demanda contra Greystar Real Estate Partners, el mayor arrendador de departamentos en Estados Unidos, por cobrar a inquilinos millones de dólares en "cuotas ocultas". Las autoridades acusan a la empresa de utilizar "publicidad engañosa" para atraer a los inquilinos, quienes luego se ven sorprendidos por costos adicionales no anunciados.

Desde 2019, Greystar ha estado involucrado en prácticas que, según la FTC, han llevado a los inquilinos a pagar "cientos de millones de dólares" en tarifas que no estaban incluidas en el precio inicial del alquiler. La presidenta de la FTC, Lina M. Khan, ha declarado que la empresa ha estado anunciando alquileres mensuales bajos, solo para luego imponer tarifas ocultas que elevan significativamente el costo final.

Inmobiliaria más grande de Estados Unidos. Foto: Greystar

Greystar realizaba prácticas engañosas

La demanda interpuesta ante la corte federal del Distrito de Colorado detalla cómo Greystar ha cobrado "cuotas ocultas" que no se mencionan en sus anuncios. Estas tarifas, que incluyen costos por servicios como "valet trash" y manipulación de paquetes, son obligatorias y no pueden ser optadas por los inquilinos, incluso si no utilizan los servicios relacionados. La FTC sostiene que los consumidores no pueden alquilar una unidad por el precio anunciado, ya que deben pagar un monto más alto debido a estos cargos adicionales.

Fiscal de Colorado reacciona a las denuncias de Greystar

El fiscal general de Colorado, Phil Weiser, ha enfatizado que la práctica de Greystar "no será tolerada". Según Weiser, la publicidad engañosa y los cargos ocultos han llevado a los inquilinos a pagar mucho más de lo que esperaban al firmar un contrato de arrendamiento. Además, ha advertido a otras empresas del sector que eviten aplicar tácticas similares, subrayando la importancia de la transparencia en el mercado de arrendamiento.

¿Cómo afecta esta denuncia a la crisis de vivienda en EE. UU.?

Las acciones de la FTC y el Departamento de Justicia se producen en un contexto de crisis de vivienda en Estados Unidos, donde el número de personas sin hogar ha aumentado un 18,1% en el último año. Este incremento se atribuye a la falta de viviendas asequibles y a desastres naturales, lo que ha llevado a más de 770,000 personas a ser contabilizadas como sin hogar. La situación resalta la necesidad de una regulación más estricta en el sector del arrendamiento para proteger a los inquilinos de prácticas abusivas.