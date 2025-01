TikTok anuncia que está trabajando para restaurar el servicio en Estados Unidos con el respaldo de Trump

TikTok ha anunciado que está trabajando para restablecer su servicio en Estados Unidos, después de que la plataforma fuera bloqueada la noche del sábado 18 de enero de 2025. La popular aplicación de videos cortos dejó de estar disponible en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google. Esto generó incertidumbre entre sus más de 170 millones de usuarios en el país. Sin embargo, la empresa aseguró este domingo 19 que la situación está en vías de resolverse gracias a nuevas garantías ofrecidas por la administración entrante de Donald Trump.

El presidente electo declaró a través de sus redes sociales que emitirá una orden ejecutiva para extender el plazo antes de que la prohibición de TikTok entre en vigor. Según Trump, esta medida busca facilitar un acuerdo que garantice la seguridad nacional y permita que la plataforma continúe operando sin afectar a millones de usuarios y pequeñas empresas que dependen de ella.

Con más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos, el cierre de TikTok afectaría gravemente a creadores de contenido y pequeñas empresas que dependen de la plataforma. Foto: composición LR

TikTok trabaja para restaurar el servicio en Estados Unidos con el respaldo de Donald Trump

TikTok emitió un comunicado en el que confirmó que está colaborando con sus proveedores de servicios para reactivar la aplicación en el país. La compañía agradeció a Donald Trump por brindar las garantías necesarias que permiten continuar con sus operaciones sin temor a sanciones legales.

"De acuerdo con nuestros proveedores de servicios, TikTok está en proceso de restablecer el servicio. Agradecemos al presidente Trump por proporcionar la claridad y garantía necesarias para que nuestros socios continúen ofreciendo TikTok a más de 170 millones de estadounidenses", expresó la empresa en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Además, TikTok reafirmó su compromiso de trabajar con la nueva administración para encontrar una solución a largo plazo que asegure la permanencia de la plataforma en Estados Unidos y evite futuras interrupciones.

TikTok ha anunciado que está trabajando para restablecer su servicio en Estados Unidos, después de que la plataforma fuera bloqueada la noche del sábado 18 de enero de 2025. Foto: composición LR

Donald Trump extiende el plazo para la prohibición de TikTok

Horas antes del anuncio de TikTok, Donald Trump utilizó su plataforma Truth Social para manifestar su apoyo a la aplicación y confirmar que su objetivo es evitar su prohibición inmediata. En su mensaje, el presidente electo aseguró que el lunes firmará una orden ejecutiva que extenderá el período antes de la entrada en vigor de la prohibición.

"El lunes emitiré una orden ejecutiva para extender el período antes de que las prohibiciones entren en vigor. Esto permitirá alcanzar un acuerdo que proteja nuestra seguridad nacional", afirmó Trump.

La ley que prohíbe TikTok, aprobada por la administración de Joe Biden en abril de 2024, establece que la plataforma debe ser vendida a una empresa no china para poder seguir operando en Estados Unidos. No obstante, Trump aseguró que su administración trabajará para encontrar una solución alternativa que no implique la venta forzosa de la empresa matriz, ByteDance.

En una entrevista para NBC, Trump afirmó que daría una prórroga a TikTok para ser vendido su empresa matriz. Foto: Composición LR

El futuro de TikTok en Estados Unidos

La incertidumbre sobre el futuro de TikTok en Estados Unidos persiste, ya que la ley firmada por Joe Biden sigue vigente y exige que ByteDance venda la aplicación en un plazo determinado. Sin embargo, tanto la administración saliente como la entrante han mostrado posturas más flexibles en torno a la continuidad de la plataforma.

Con el anuncio de Donald Trump sobre la prórroga de 90 días para la entrada en vigor de la ley que prohibiría TikTok, la red social ha precisado que ha reanudado sus operaciones para algunos usuarios de Estados Unidos. Además, el presidente electo ha planteado la posibilidad de que el país adquiera el 50 % de TikTok a través de una "empresa conjunta". Aunque su toma de posesión oficial será este lunes, momento en el que podrá tomar medidas concretas contra la ley, varios usuarios ya han reportado que la aplicación ha vuelto a estar disponible en el país.