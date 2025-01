California: Gavin Newsom se convertirá en uno de los gobernadores mejores pagados de Estados Unidos en 2025

California, uno de los estados más emblemáticos y económicamente poderosos de Estados Unidos, también lidera en la remuneración de sus funcionarios públicos. El gobernador Gavin Newsom destaca por el nivel de responsabilidad que implica dirigir una región con más de 39 millones de habitantes, una economía equiparable a la de países enteros, ambientales y económicos únicos. El salario asignado a este puesto refleja tanto la magnitud de estas responsabilidades como las decisiones de los organismos encargados de establecer las compensaciones de los líderes estatales.

En 2025, el sueldo del gobernador Newsom se ajustará conforme a las decisiones de la Comisión de Compensación de Ciudadanos de California, entidad responsable de analizar las condiciones económicas y presupuestarias del estado. Estos cambios salariales no solo buscan reconocer la labor de los funcionarios, sino también atraer a líderes calificados que puedan enfrentar las complejidades de un estado tan dinámico como California. Este panorama reabre el debate sobre los niveles financieros en el sector público y su relación con las expectativas ciudadanas respecto al desempeño gubernamental.

¿Cuánto ganará Gavin Newson en California este 2025?

El gobernador de California recibió un sueldo durante el 2023 equivalente a US$ 224 020 y en el año pasado incrementó a US$ 234 101. Esta temporada no será la excepción y también recibirá un aumento fue aprobado por la Comisión de Compensación de Ciudadanos de California. De este modo, el salario vigente a partir del 5 de abril de 2025 será de U$D 252 005, cifra que coloca a Newsom entre los gobernadores mejor pagados de Estados Unidos.

¿Quiénes son los gobernadores mejores pagados de Estados Unidos?

Actualmente, el gobernador de Nueva York es el mejor pagado en Estados Unidos con un impresionante sueldo que alcanza los 250 mil dólares, según la Enciclopedia Política Estadounidense, correspondientes a 2024. A continuación, los estados que más dinero entregan a sus principales autoridades.

Nueva York con U$D 250 000

Pensilvania U$D 229 642

California U$D 242 295

Massachusetts U$D 222 185

Tennessee U$D 204 336

Por otro lado, los estados que menos pagan a sus gobernadores son Colorado, Arizona, Oregón y Nebraska, en este último el mandatario recibe un sueldo promedio de US$105.000.

¿Cuál es el plan de Gavin Newsom para detener las deportaciones masivas de Donald Trump en 2025?

El Immigrant Support Network Concept, esbozado en un borrador interno del Departamento de Servicios Sociales de California, propone la implementación de hubo regionales destinados a asistir a inmigrantes en 2025. Estos centros proporcionarían acceso a servicios legales y comunitarios, facilitarían alianzas con instituciones como escuelas y sindicatos, y recopilarían datos para coordinar políticas estatales efectivas.

Además, plan de Newsom incluye la asignación de fondos estatales a organizaciones sin fines de lucro con el propósito de reforzar sus capacidades. Estas entidades estarían encargadas de realizar tareas como la divulgación comunitaria, brindar asesoría legal y contratar personal especializado. Aunque el proyecto aún se encuentra en etapa de desarrollo, su meta principal es minimizar el impacto de las políticas federales en las comunidades más vulnerables ante las posibles impulsada por Donald Trump.