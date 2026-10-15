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Adiós a una leyenda: muere querido actor de ‘Pasión de Gavilanes’ y ‘La Reina del Sur’

Germán Quintero, actor colombiano de ‘La reina del sur’, ‘Pasión de Gavilanes’ y ‘Escobar, el patrón del mal’, murió a los 72 años en Bogotá.

Muere actor de La Reina del Sur y Pasión de Gavilanes
Muere actor de La Reina del Sur y Pasión de Gavilanes
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Las producciones La reina del sur y Pasión de Gavilanes están de luto tras la muerte de un reconocido actor colombiano que también formó parte de una exitosa serie sobre Pablo Escobar. El artista falleció este jueves 15 de octubre, a los 72 años. Conoce quién era y qué se sabe sobre su deceso.

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¿Quién fue Germán Quintero, actor de La reina del sur y Pasión de Gavilanes?

Germán Quintero, actor colombiano que participó en La reina del sur y Pasión de Gavilanes, falleció a los 72 años este jueves 15 de octubre de 2026, según reportaron medios de Colombia.

Germán Quintero

Germán Quintero

La noticia se difundió a través de las redes sociales y, de acuerdo con los primeros informes, fue confirmada por sus familiares.

¿De qué murió Germán Quintero? Esto se conoce sobre su fallecimiento

El actor murió en Bogotá, Colombia, a los 72 años, según la información difundida hasta el momento. No obstante, las circunstancias de su fallecimiento todavía no han sido aclaradas oficialmente.

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Aunque sus familiares confirmaron la noticia, no brindaron detalles sobre una posible enfermedad previa ni sobre algún problema de salud que permita conocer las causas de su muerte.

¿En qué producciones participó Germán Quintero, actor de La reina del sur y Pasión de Gavilanes?

A lo largo de su trayectoria, Germán Quintero formó parte de distintas producciones de la televisión colombiana. Además de sus participaciones en La reina del sur y Pasión de Gavilanes, integró el elenco de Escobar, el patrón del mal, serie que alcanzó gran popularidad en América Latina.

Su trabajo también llegó a la pantalla grande con películas como La milagrosa, Gente de bien y Sin mover los labios, títulos que formaron parte de su recorrido artístico en la industria audiovisual colombiana.

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