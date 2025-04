Ley de tránsito vigente en California sanciona a conductores y pasajeros con fuertes multas por no cumplir requisito básico

En California, la seguridad vial es una de las prioridades más importantes para las autoridades estatales. Uno de los requisitos básicos y fundamentales para garantizar la seguridad de todos los ocupantes de un vehículo es el uso del cinturón de seguridad. Este simple acto reduce considerablemente el riesgo de lesiones graves en caso de accidentes, y es un aspecto esencial de las leyes de tránsito del estado.

El no uso del cinturón de seguridad no solo pone en riesgo la vida del conductor y los pasajeros, sino que también puede resultar en severas sanciones económicas. Las autoridades californianas han establecido medidas estrictas para asegurar que tanto conductores como pasajeros cumplan con este importante requerimiento. A continuación, se detalla una de las leyes clave que regula este comportamiento.

¿Cuál es la ley de tránsito vigente en California que sanciona a los conductores y pasajeros con fuertes multas por no cumplir requisito básico?

La Sección 27315 del Código de Vehículos de California (VEH) establece que tanto los conductores como los pasajeros deben utilizar el cinturón de seguridad en cualquier vehículo motorizado en movimiento. Según esta sección, el uso del cinturón es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo, sin importar la edad o la ubicación dentro del mismo. La ley también incluye a los pasajeros en los asientos traseros, quienes, al igual que los ocupantes en el asiento delantero, están obligados a llevar el cinturón de seguridad en todo momento.

Según el Código de Vehículos de California, los pasajeros que no usen el cinturón de seguridad también pueden ser multados. El conductor del vehículo puede recibir una sanción si no asegura que los menores de 16 años, que viajan como pasajeros, estén debidamente abrochados. Esto refuerza la responsabilidad del conductor en cuanto a la seguridad de todos los ocupantes, no solo de sí mismo.

PUEDES VER: Ley firmada por Gavin Newsom en California permite incautar vehículos sin detener al conductor

¿Cuáles son las sanciones y multas por no respetar la Sección 27315 del Código de Vehículos de California (VEH)?

La Sección 27315 del Código de Vehículos de California (VEH) establece sanciones y multas para aquellos que no cumplan con el uso obligatorio del cinturón de seguridad. A continuación, te detallo las principales sanciones:

Multa estándar : Si un conductor o pasajero no usa el cinturón de seguridad, la multa inicial es de US$20 por la primera infracción y US$50 por infracciones posteriores.

: Si un conductor o pasajero no usa el cinturón de seguridad, la multa inicial es de por la primera infracción y por infracciones posteriores. Multa adicional por pasajero : Si el pasajero que no usa el cinturón de seguridad es menor de 16 años , el conductor puede recibir una multa adicional. Esto es aplicable si el conductor no asegura que el menor esté correctamente abrochado, independientemente de que el menor esté en el asiento delantero o trasero.

: Si el pasajero que no usa el cinturón de seguridad es menor de , el conductor puede recibir una multa adicional. Esto es aplicable si el conductor no asegura que el menor esté correctamente abrochado, independientemente de que el menor esté en el asiento delantero o trasero. Infracción primaria: En California, el uso del cinturón de seguridad es una infracción primaria, lo que significa que un oficial de policía puede detener al conductor si observa que no está usando el cinturón de seguridad, sin necesidad de que se cometa otra infracción de tránsito.

¿Cuáles son las excepciones para evitar ser multado por la Sección 27315 del Código de Vehículos de California (VEH)?

Existen algunas excepciones bajo la Sección 27315 del Código de Vehículos de California (VEH) que permiten evitar una multa por no usar el cinturón de seguridad. Estas son las principales situaciones donde no se aplica la sanción: