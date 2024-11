Gino Assereto ha causado revuelo al revelar un inesperado secreto sobre su compañero Yaco Eskenazi durante su reciente aparición en el programa 'Mande quien mande'. La revelación surgió en medio de una divertida conversación sobre su próximo proyecto musical, 'Hombres a la plancha', donde ambos artistas compartirán escenario en un espectáculo cargado de humor, talento y música en vivo. Sin embargo, lo que llamó más la atención fue la inesperada confesión del exchico reality, quien afirmó: "No me lo esperaba de él", generando intriga entre los seguidores de ambos.

Además, el popular 'Tiburón' indicó que expondrá el secreto del esposo de Natalie Vértiz en el show que presentarán pronto, dejando así a la expectativa a todos los fanáticos de Eskenazi.

Gino Assereto 'echa' a Yaco Eskenazi en pleno programa EN VIVO

Durante su participación en el programa 'Mande quien mande', Gino Assereto sorprendió al público con una intrigante declaración que dejó a todos con la curiosidad al máximo. Mientras conversaba sobre los detalles de su próximo espectáculo musical, 'Hombres a la plancha', junto a Yaco Eskenazi, Gino no dudó en lanzar una confesión inesperada sobre su compañero

"Yo me he enterado algo de Yaco (Eskenazi) que jamás en mi vida pensé escuchar", fue el sorprendente comentario inicial que hizo Gino Assereto, lo cual, despertó el interés de María Pía Copello, quien 'increpó' en vivo al esposo de Natalie Vértiz. "¿Qué has hecho"?, cuestionó la conductora de 'Mande quien mande'.

Ante esto, Assereto lanzó otro comentario que generó gran revuelo en el set del programa de América Televisión. "Del que menos me lo esperaba era de él", acotó. Ante estas revelaciones, otro de sus compañeros del show 'Hombres a la plancha' aseguró que si el 'secreto' de Yaco Eskenazi se revela "dormirá en el sillón", haciendo referencia a su matrimonio con la reina de belleza, Natalie Vértiz.