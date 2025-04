SSA suspende pagos del Seguro Social a ciudadanos fuera de Estados Unidos: ¿qué hacer para seguir cobrando?

La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos ha anunciado que eliminará los pagos del Seguro Social a los ciudadanos estadounidenses que residen en el extranjero, a menos que completen un formulario específico. Esta medida afectará a miles de beneficiarios que, desde este año, podrían ver suspendidos sus pagos si no siguen el procedimiento indicado.

La medida ha generado preocupación, especialmente entre aquellos que viven en países como México, Costa Rica, o cualquier otro lugar fuera de Estados Unidos. Según la SSA, los beneficiarios deben enviar el Cuestionario de Cumplimiento en el Extranjero para continuar recibiendo los pagos. A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber para evitar que tus beneficios sean interrumpidos.

Qué es el Cuestionario de Cumplimiento en el Extranjero

El Cuestionario de Cumplimiento en el Extranjero es un formulario vital que la Administración del Seguro Social (SSA) requiere de todos los beneficiarios que residen fuera de Estados Unidos. Este formulario tiene como objetivo confirmar que los beneficiarios siguen cumpliendo con los requisitos para recibir los pagos.

A partir de este año, aquellos que no envíen el cuestionario se arriesgan a que sus beneficios del Seguro Social sean suspendidos. Para obtener el formulario, los ciudadanos deben acceder a la página oficial de la SSA o solicitarlo directamente a través de su oficina local. Además del formulario estándar, los beneficiarios deberán completar el formulario SSA-7162, que es otro requisito para asegurar la continuidad de sus pagos.

En el caso de aquellos beneficiarios que se encuentren en el extranjero, la SSA exige una actualización de su estatus en cuanto a la residencia y el cumplimiento de las regulaciones pertinentes. La información requerida también incluye detalles sobre la ubicación actual y la intención de permanencia fuera de Estados Unidos. Esta es una medida para prevenir fraudes y garantizar que los fondos lleguen solo a quienes cumplen con las normativas de residencia.

A quiénes afecta la suspensión del Seguro Social

La suspensión de los pagos del Seguro Social afectará a los beneficiarios que no envíen a tiempo el Cuestionario de Cumplimiento en el Extranjero. Esta nueva medida está dirigida principalmente a aquellos ciudadanos estadounidenses que residen fuera de EE. UU. y reciben beneficios por jubilación, discapacidad o pensiones por sobrevivientes.

Si vives en un país como México, Costa Rica u otro fuera de las fronteras de Estados Unidos y no envías el cuestionario, tu acceso a los pagos del Seguro Social se verá suspendido hasta que cumplas con este requisito. Además de los beneficiarios que residen de manera permanente en el extranjero, esta medida también afecta a aquellos que, por cualquier motivo, se encuentren de viaje o en una estancia temporal fuera de EEUU.

En general, los ciudadanos que no reciban sus pagos debido a la falta de envío del cuestionario se enfrentarán a retrasos significativos. Aunque se les permitirá volver a recibir los pagos una vez que envíen la documentación correcta, este proceso podría llevar semanas o incluso meses. Por lo tanto, es crucial que todos los beneficiarios envíen el cuestionario antes de la fecha límite establecida por la SSA.

A pesar de que la nueva política de la SSA afecta a la mayoría de los ciudadanos que residen fuera de EE. UU., hay algunas excepciones. Aquellos beneficiarios que ya han completado el Cuestionario de Cumplimiento en el Extranjero el año pasado no deberán enviarlo nuevamente este año, a menos que haya un cambio significativo en su situación de residencia.

Además, aquellos que reciban el Seguro Social pero no hayan alcanzado la edad de jubilación o no reciban beneficios por discapacidad pueden estar exentos de esta nueva obligación. Sin embargo, es recomendable que todos los beneficiarios verifiquen su estatus directamente con la SSA para confirmar si deben o no enviar el cuestionario.

Por otro lado, quienes se encuentren en países con acuerdos específicos con EE. UU. sobre el Seguro Social, como algunos países de Europa, también podrían estar exentos de enviar este formulario. Estos acuerdos están diseñados para simplificar el proceso de verificación de elegibilidad para los pagos de Seguro Social en ciertos países. Es fundamental que los beneficiarios en estas naciones consulten con la SSA para saber si se encuentran dentro de los acuerdos establecidos.