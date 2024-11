Ana Paula Consorte, influencer brasileña y pareja del futbolista peruano Paolo Guerrero, abrió su corazón durante una entrevista en el pódcast ‘Mami a mil’ en YouTube, donde compartió las complicaciones y desafíos que enfrentó tras la llegada de su segundo hijo. En la charla, la modelo reveló lo difícil que fue para ella la experiencia de ser madre nuevamente, especialmente después de dar a luz a través de un parto natural.

La influencer sorprendió a sus seguidores al confesar cómo este proceso afectó su bienestar físico y emocional, un tema que a menudo no se habla con claridad en el mundo de la maternidad.

El calvario que vivió Ana Paula Consorte tras dar a luz

En una reveladora entrevista con ‘Mami a mil’, Ana Paula compartió el desgarrador momento que vivió durante el postparto de su segundo hijo, tras un parto natural. Abierta y sincera, la modelo confesó cómo su sensibilidad estuvo a flor de piel y cómo esa etapa se convirtió en una de las más difíciles de su vida.

"Fue lo más difícil, porque (el parto natural) se recupera muy rápido físicamente, crees que estás pronta a pasar de todo, pero no se recupera tan rápido de la cabeza, pasé momentos muy difíciles (…) Paolo me dijo 'qué pasa', es difícil para la pareja porque parece que estás bien y no lo estás", expuso en un principio.

Esos momentos estuvieron marcados por episodios de llanto inexplicable, lo que llevó a Ana Paula a buscar ayuda psicológica, al no poder controlar la situación por sí misma. "La cesárea tienes que estar en la cama y estás bien cuando te sacan los puntos. Un día me estaba bañando y empecé a llorar, no sé qué pasa, quiero llorar, creo que estoy bien, pero no lo estoy (...) Me ayudó mucho mi terapeuta de Brasil, me ayudó a ordenar mis pensamientos, cuando somos mamás queremos hacer de todo, está bien no ser súper mamá", finalizó.