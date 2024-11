En una reciente entrevista, Ana Paula Consorte sorprendió al señalar que tiene intenciones de tener una hija con Paolo Guerrero, ya que visualiza un futuro estable con el futbolista. Recordemos que la brasileña ya tuvo dos bebés del ‘Depredador’, Paolo André y José.



Ana Paula Consorte quiere una hija más



¡Quiere una nena! Ana Paula Consorte ha confesado en una entrevista con un podcast en YouTube sus deseos de tener un hijo más con Paolo Guerrero, aunque esta vez le gustaría que fuera una niña. Según lo que ha explicado la modelo, ya conversó con el jugador sobre este tema, aunque aún esperarán unos años.

“Queremos (otro bebé). Yo le dije a Paolo que quiero una hija, pero cuando nosotros estemos más estabilizados porque estamos en una ciudad y en otra. Los hijos sienten mucho los cambios”, detalló en entrevista con el podcast ‘Mami a Mil ¡Acompañándote!’.



En esa misma línea, Ana Paula Consorte aclaró que primero quiere establecerse con Paolo Guerrero en una sola ciudad, antes de planear tener una hija con él. “Estamos en una casa, después en otra y para mí es muy loco vivir así. Quiero otra hija, pero en un año o dos”, añadió al respecto.

¿Cómo se sintió con su segundo bebé?



Por otro lado, Ana Paula Consorte recordó que cuando se enteró del embarazo de su segundo hijo con Paolo Guerrero, no sabía cómo reaccionar, ya que tenía pocos meses de haber dado a luz a su primer bebé con el futbolista.

“Cuando yo comencé a pensar que estaba embarazada de José, le escribí a mi médico y le dije: ‘creo que estoy embarazada’ y me dijo: ‘No, no es posible. No hay forma’. Cuando descubrí, me quedé como: ‘¿Y ahora qué voy a hacer?’. Paolo André era muy chiquito, aún está difícil, pero creo que cuando los dos crezcan van a ser más tranquilos, van a jugar juntos”, concluyó la brasileña.