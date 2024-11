Paolo Guerrero, el popular futbolista peruano y actual delantero de Alianza Lima, fue visto el último domingo junto a su pareja, Ana Paula Consorte, en una salida familiar. La pareja ha estado en el centro de atención recientemente debido a la repentina eliminación de fotografías en sus redes sociales, lo cual desató especulaciones sobre una posible crisis en su relación. Sin embargo, ambos han retomado sus publicaciones y han vuelto a aparecer juntos, lo que ha generado aún más interés en el público y la prensa.

El programa 'Amor y Fuego' captó a la pareja mientras disfrutaba de una tarde en un conocido centro comercial. Al ser abordados por un periodista del programa, Ana Paula transmitió la pregunta a Guerrero, quien respondió con una frase que se ha viralizado: "Por favor, ayúdenme, señores, gente, ustedes miren. Estoy con la familia aquí. Estoy paseando con la familia tranquilo, no hago nada". Esta respuesta, que mezcla sorpresa y una petición de privacidad, ha alimentado la curiosidad del público sobre la situación sentimental del futbolista.

Paolo Guerrero tiene insólita reacción cuando le preguntan por Ana Paula Consorte

Durante la salida, Ana Paula Consorte fue la primera en enfrentar las preguntas del reportero de 'Amor y Fuego'. En un inicio, le consultaron por la reciente victoria de la selección peruana ante Uruguay, a lo que ella expresó su felicidad, aunque también se mostró un poco incómoda ante las cámaras del mencionado programa de espectáculos.

Tras esto, el mismo reportero le consultó por la repentina eliminación de su cuenta de Instagram. En un momento, ella se dirigió a Guerrero y le dijo: "Amor, él está preguntando qué pasó, que por qué borré las fotos". Paolo Guerrero, al ser cuestionado, respondió de manera peculiar pidiendo "ayuda" y solicitando respeto mientras disfrutaba de un momento en familia.

"Amigo, para por favor. Para, por favor, estoy con la familia aquí, me puedes dejar tranquilo", dijo el actual delantero de Alianza Lima evidentemente incómodo.

¿Qué pasó entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte en redes sociales?

El comportamiento en redes sociales de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte ha sido tema de discusión en los últimos días. La atención se centró en ellos cuando el futbolista borró todas las fotos que compartía con la modelo brasileña en su cuenta de Instagram. Esta acción fue interpretada por muchos como un indicio de una posible ruptura.

Sin embargo, poco después, Ana Paula también desactivó temporalmente su cuenta, lo cual sumó más misterio a la situación. Los fans y seguidores de la pareja se sorprendieron con esta serie de acciones, y programas como 'Amor y Fuego' reportaron de inmediato la ausencia de la influencer en redes.

Paolo Guerrero descartó crisis con Ana Paula Consorte

Pese a los rumores, Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte volvieron a mostrarse juntos en Instagram, dejando entrever que la relación sigue firme. Guerrero hizo un comentario en una publicación reciente de Ana Paula que mostraba a la modelo junto a sus hijos. En tono de broma, el futbolista escribió: "¿Quién era el fotógrafo? ¿No hay créditos para el fotógrafo?". Esta interacción, que incluyó una respuesta cariñosa de Ana Paula con emoticones de corazones y risas, ha sido interpretada por sus seguidores como una señal de que la pareja no está atravesando ninguna crisis.

Paolo Guerrero, quien actualmente no fue convocado para la selección peruana, sigue siendo un personaje de interés no solo por su carrera futbolística, sino también por su vida personal. Aunque ni él ni Ana Paula han explicado la eliminación de sus fotos, este último intercambio en redes sociales parece confirmar que, por ahora, no existe una ruptura entre ellos.