Daniela Darcourt dio a conocer que Christian Maldonado, más conocido como Master Cris, es quien habría intentado bajar el video de ‘Señor mentira’ en su canal de YouTube, a pesar de que el productor puertorriqueño lo negó tajantemente. En medio de esta polémica, Diana Montes decidió cuestionar a la salsera y le recomendó que no se quede en el pasado.

Diana Montes sobre Daniela Darcourt



Este martes 26 de noviembre, en medio de toda la controversia entre Daniela Darcourt y el productor puertorriqueño Christian Maldonado, conocido como Master Cris, su esposa Diana Montes decidió mandarle un fuerte mensaje a la cantante peruana a través de sus redes sociales. En dicho pronunciamiento en sus historias de Instagram, le recomendó a la cantante que ya no se aferre al pasado.

“Querida Daniela, entendemos tu frustración y agonía por no haber podido superar el éxito de ‘Señor mentira’ y del álbum maravilloso que fue ‘Esa soy yo’, el cual trabajamos con amor y se ve el resultado maravilloso y la conexión de miles de personas en el mundo”, señaló al inicio.

En esa misma línea, Diana Montes le sugirió a Daniela Darcourt que es fundamental mirar hacia el futuro y seguir adelante en su carrera. “La fórmula no es quedarse en el pasado, ni pensar que no has podido lograrlo nuevamente porque alguien te pone obstáculos o porque no te volvieron a nominar a unos premios”, añadió al respecto.

Misil contra Daniela Darcourt



Por otro lado, Diana Montes sugirió que provocar lástima no refleja la verdadera esencia de Daniela Darcourt, por lo que también tuvo palabras positivas para la peruana.



“Haz que tu talento maravilloso, tu música y trabajo hablen por ti. Generar chisme y lástima no representa la grandeza que tienes como artista. Primero, convéncete de la gran artista que eres; sal con alegría y gratitud a conquistar el mundo... Sigamos trabajando juntos desde el amor y la gratitud: ‘Esa es la fórmula’”, concluyó la esposa de Master Cris en su extenso mensaje en redes sociales.