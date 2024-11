Daniela Darcourt afirma que Master Chris reclamó los derechos de autor por su tema 'Señor mentira'

En una reciente edición de 'Magaly TV, la firme', la popular cantante Daniela Darcourt rompió su silencio sobre la polémica que rodeó la eliminación de su exitoso tema 'Señor mentira' de YouTube. Aunque la canción ya fue restablecida en su cuenta de la plataforma, la salsera no dudó en aclarar los hechos detrás de la baja.

La salsera se refirió a las declaraciones de su exproductor Master Chris, quien negó cualquier vinculación con la retirada del tema. Sin embargo, Daniela aseguró que presentará pruebas contundentes para demostrar que la notificación que recibió por parte de YouTube provino directamente de Christian Maldonado, quien había realizado un reclamo por derechos de autor.

Daniela Darcourt asegura que Master Chris exigio los derechos de autor de ‘Señor mentira’

Durante su intervención en el programa de Magaly Medina, Daniela Darcourt no solo confirmó que el videoclip de 'Señor Mentira' fue retirado de YouTube debido a un reclamo por derechos de autor, sino que además señaló a Christian Maldonado como el responsable directo de la demanda. “Una alerta de YouTube me dijo que habían recibido un reclamo por derechos de autor de 'Señor Mentira', y fue por Christian Maldonado, alias Master Chris”, reveló la cantante, quien se mostró decidida a probar su versión.

Como se recuerda, la cantante de salsa había reaccionado en un video para compartir la noticia. En esa grabación, Daniela Darcourt explicó que la situación no solo la impactó a ella, sino también a su equipo y seguidores, quienes se mostraron desconcertados por lo ocurrido. "La única razón es porque desde hace muchos años ha habido personas que me vienen pisando los talones, poniéndome pies y manos en el cuello, piedras en el camino, ladrillos que creo ya no puedo mover para no dejarme avanzar a mí ni a mi equipo", expresó.

Master Chris había negado ser el responsable de la baja de ‘Señor Mentira’

El 24 de noviembre, Master Chris, publicó un video en el que se refiere a lo ocurrido por la canción de la salsera. El exproductor de Darcourt, dejó claro que no tenía ninguna responsabilidad sobre la eliminación del videoclip de 'Señor mentira', y que la situación le había tomado por sorpresa. Según explicó, su relación con la cantante peruana nunca había sido conflictiva, por lo que no comprendía las acusaciones que estaban surgiendo a raíz de la retirada del video.

Master Chris aseguró que su equipo había dedicado todo un día para investigar el problema y ayudar a restaurar el videoclip en YouTube. “Los buenos somos más”, afirmó el productor, destacando que fue gracias al trabajo conjunto de su equipo y YouTube que se pudo solucionar la situación.“Me pasé todo el sábado con mi equipo para solucionar la situación, pero nadie del equipo de Daniela apareció”, aseguró, enfatizando que la situación fue más compleja de lo que se había dicho.