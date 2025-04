Reniec aclara qué hacer si recibes notificaciones, recibos y otros documentos a tu domicilio a nombre de una persona que no vive contigo

En Perú, no es raro que algunas personas reciban notificaciones o documentos oficiales dirigidos a individuos que no residen en su domicilio. Esta situación puede generar confusión, molestias o incluso complicaciones legales para el propietario o inquilino del inmueble. Frente a estos casos, el Reniec ha establecido un procedimiento formal que permite a los ciudadanos proteger sus derechos y evitar consecuencias no deseadas.

Se trata de la impugnación de domicilio, un mecanismo que autoriza al dueño de una vivienda a cuestionar la dirección registrada en el DNI de otra persona. Esta medida puede aplicarse cuando existen discrepancias por errores administrativos, preocupaciones de seguridad o conflictos legales relacionados con el uso indebido de una dirección.

Reniec aclara qué hacer si recibes notificaciones a nombre de una persona que no vive en tu domicilio

El Reniec, a través de una publicación en redes sociales, indicó qué cuando recibes notificaciones, recibos o documentos a nombre de una persona que no vive en tu domicilio, puedes realizar la impugnación de domicilio, el cual ayudará a constatar que quizá una persona ha registrado en su DNI a dirección de tu vivienda y se pueda evitar, mediante este procedimiento, problemas a futuro.

¿Cómo solicitar la impugnación de domicilio en Reniec?

Si buscas realizar la impugnación de domicilio, lo puedes hacer de manera gratuita en la página web oficial del Reniec:

Ingresa a la Mesa de Partes del Reniec, clic quí.

Luego, dirígete al buscador y busca la opción 'Depuración de Inscripción'.

Y seguidamente, busca el apartado 'Habilitación de inscripción obtenida indebidamente en el Registro Electoral'.

Luego, sigue los pasos solicitados.

Tendrás que tener en cuenta que deberás adjuntar una copia simple de tu DNI o, si eres extranjero, de tu carnet de extranjería, pasaporte o cédula de identidad. Incluye también una constatación domiciliaria emitida por un notario.

En áreas donde no se disponga de notarios, se puede presentar una constancia de domicilio otorgada por un juez de paz. Para trámites en línea, asegúrate de tener a la mano tu DNI, una dirección de correo electrónico y un número telefónico.

Reniec: ¿qué sucede si un fiscalizador detecta que mi dirección no coincide con el domicilio donde vivo?

Carmen Velarde, jefa de la institución, explicó que esta verificación domiciliaria es un procedimiento habitual que el Reniec lleva a cabo de manera constante a nivel nacional a lo largo de todo el año. Esta labor es fundamental para mantener actualizada la base de datos, la cual es crucial, por ejemplo, para la elaboración del padrón electoral. Velarde hizo estas declaraciones luego de reunirse con los registradores antes de dar inicio al operativo.

En esa línea, durante la visita de un fiscalizador del Reniec se detecta que el ciudadano no reside en la dirección registrada o que esta sea inválida o inexistente, la Reniec generará una alerta en el sistema. Esta alerta podría tener consecuencias negativas, como restricciones o inconvenientes al momento de realizar trámites en instituciones públicas o entidades bancarias.

En este contexto, es importante resaltar la importancia de mantener actualizada la información domiciliaria en los registros del Reniec, ya que esto no solo garantiza la integridad de la base de datos, sino que también contribuye a la transparencia y eficiencia en los procesos electorales y administrativos.

