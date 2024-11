Christian Domínguez, líder de La Gran Orquesta Internacional, se pronunció sobre su actual relación con Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva. Tras estar involucrado en una de las controversias más mediáticas del espectáculo peruano junto a su expareja Pamela Franco, el artista brindó detalles sobre su postura actual.

En febrero, Pamela López afirmó que fue Christian Domínguez quien le reveló el amorío entre Pamela Franco y su aún esposo, Christian Cueva, durante el año 2019. Esta confesión desvió la atención del escándalo de Domínguez con Mary Moncada y centró el foco en el romance entre Franco y Cueva.

Christian Domínguez revela si aún mantiene contacto con Pamela López

Christian Domínguez aseguró que no ha vuelto a comunicarse con Pamela López tras la controversia. "No, nunca más. Ya mencioné que cometí un error", declaró el cantante en una entrevista con ‘América Espectáculos’. Domínguez mostró su arrepentimiento por las consecuencias de sus acciones, que generaron tensiones mediáticas y personales, afectando su relación con Pamela Franco, madre de uno de sus hijos. "Son cosas que pasan, después uno aprende", expresó.

Christian Domínguez descarta compartir escenario con Pamela Franco

Además, Christian Domínguez descartó rotundamente la posibilidad de compartir escenario con Pamela Franco, su expareja. En declaraciones para un medio local, negó que puedan coincidir en futuras presentaciones, a pesar de los rumores generados por empresarios. "No se dejen engañar por los empresarios. Eso nunca va a suceder, nunca nos vamos a cruzar", afirmó. Domínguez explicó que en los eventos suele haber lapsos de 30 a 40 minutos entre presentaciones, lo que hace improbable cualquier coincidencia.

El cantante criticó lo que calificó como 'morbo' por parte de los organizadores, quienes, según él, lucran con la expectativa de verlos juntos en el escenario. A pesar de esta postura, recalcó que no busca afectar el trabajo de Franco. "La gente tiene que trabajar, pero no voy a participar en ese morbo. Podemos trabajar juntos, pero eso (cruzarse en escena) no va a suceder, ni con plata", sentenció Domínguez.