Pamela López y el exorbitante costo por su show en provincia: no incluye hospedaje ni viáticos

La expareja del futbolista Christian Cueva, Pamela López, ha dado un giro inesperado en su carrera al incursionar en el mundo de la farándula, donde ya cobra montos que sorprenden a muchos. Con un nuevo manager a su lado, la madre de los hijos de Cueva se ha posicionado como una figura solicitada para inauguraciones y eventos, logrando facturar hasta 20 mil soles por su imagen.

Según declaraciones de su representante, Carla Cueva, Pamela López no solo se limita a ser animadora, sino que también actúa como madrina en inauguraciones y protagonista de videoclips. Este nuevo camino profesional le ha permitido superar los ingresos que obtenía anteriormente, incluso más que lo que facturaba Pamela Franco por sus presentaciones. “Por el momento está haciendo inauguraciones, pero animadora como tal aún no”, comentó la manager.

Los montos que cobra Pamela son significativos: 16 mil soles por presentaciones en Lima, que incluyen movilidades para ella y una persona más. En provincias, el costo asciende a 18 mil soles, sin incluir gastos adicionales como hospedaje y viáticos. Además, si una orquesta desea contar con su imagen en un videoclip, el precio se eleva a 20 mil soles más IGV, lo que incluye un video promocional, aunque no entrevistas a la prensa.

Los costos de las presentaciones de Pamela López

La ex de Christian Cueva ha establecido tarifas que la colocan en un lugar privilegiado dentro del espectáculo. En Lima, cobra 16 mil soles, un monto que incluye el transporte para ella y un acompañante. Sin embargo, al salir de la capital, el costo se incrementa a 18 mil soles, lo que no abarca movilidades, hospedaje ni viáticos. Este modelo de negocio ha permitido a Pamela López diversificar sus ingresos y aprovechar su popularidad.

La participación en videoclips y su imagen en redes sociales

Uno de los aspectos más llamativos de la carrera de Pamela es su participación en videoclips. Las orquestas que desean utilizar su imagen deben desembolsar 20 mil soles más IGV. Este pago no solo les permite usar su imagen en redes sociales, sino que también incluye un video donde ella invita a la presentación de la agrupación. Sin embargo, su manager ha aclarado que no se ofrecen entrevistas a la prensa, lo que limita la interacción mediática de la ex de Cuevita.

“Si hay una cobertura que ustedes están pagando, lo manejan, pero que Pamela se siente o diga, ‘ok, voy a hablar con este reportero’, eso es lo que yo no te estoy ofreciendo”, explicó su representante.