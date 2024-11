El cantante Christian Domínguez y el futbolista Christian Cueva han sido tema de conversación en las redes sociales debido a un video generado con inteligencia artificial que los coloca en un hipotético enfrentamiento en un ring de boxeo. La polémica surge en el contexto de la relación actual de Pamela Franco, expareja del cumbiambero y madre de su hija, quien ahora mantiene un romance con 'Aladino'.

¿Christian Cueva y Christian Domínguez se enfrentarán en un ring de box en la vida real?

Pese a los intentos de mantener la cordialidad entre Christian Domínguez y Christian Cueva, la imaginación de las redes sociales llevó la situación a otro nivel con la difusión de un video creado mediante inteligencia artificial. En este material, se muestra un enfrentamiento de boxeo entre el cantante y el exseleccionado nacional, en el que ambos aparecen representados con elementos simbólicos: el intérprete con su característico traje de cumbiambero y el futbolista luciendo la camiseta de la selección peruana.

El video, que tiene como fondo musical algunas de las canciones más populares de Christian Domínguez, ha causado furor en las plataformas digitales. Los usuarios comentaron y debatieronn sobre la posibilidad de que este enfrentamiento ficticio pueda llegar a la realidad, lo que ha generado gran atención mediática.

Durante una entrevista con América Espectáculos, Christian Domínguez fue consultado sobre el video y la hipotética pelea. Aunque dejó en claro que no tomaría en serio esta propuesta, su respuesta despertó aún más especulaciones.

"La pregunta es si aceptaría o no... por favor, imagínense. Déjenlo que funcione, mucha gente va a lucrar con eso, respeten un poco la realidad", señaló el cantante. Aunque no descartó tajantemente la idea, dio a entender que este escenario no tiene cabida en la vida real.