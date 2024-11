En la farándula peruana, las sorpresas nunca faltan, y esta vez Christian Domínguez, líder de La Gran Orquesta Internacional, ha generado gran revuelo al incluir en su repertorio un tema que popularizó su expareja Pamela Franco. Aunque Domínguez ha preferido mantenerse al margen de la polémica vinculada con la relación de Franco con el futbolista Christian Cueva, su reciente decisión musical ha dado mucho de qué hablar. El cumbiambero sorprendió a sus seguidores al interpretar 'Dile la verdad', una canción que Franco ha hecho exitosa, especialmente por su significado y la conexión con 'Aladino'.

Christian Domínguez incluye 'Dile la verdad' en sus conciertos

Christian Domínguez ha decidido incorporar este éxito en sus conciertos, adaptando la letra para darle un toque masculino. A pesar de no opinar públicamente sobre el lanzamiento reciente de 'Cervecero', la colaboración entre Pamela Franco y Christian Cueva, el cantante no dudó en interpretar el tema de su ex, cuya letra tiene un tono de desamor dirigido a una mujer, pidiendo que "grite su amor a los cuatro vientos".

"Cuéntale que tú lo has dejado de querer. Dile que también soy aquel amor, que se enamoró y se robó tu corazón...", se escuchó cantar a Christian Domínguez en su último concierto, mientras una multitud de seguidores coreaba la popular canción.

Christian Domínguez se pronuncia tras oficialización de Christian Cueva y Pamela Franco

Desde Piura, donde fue contratado para la boda de Tony Rosado, Christian Domínguez se pronunció por primera vez sobre la oficialización del romance entre Pamela Franco y Christian Cueva. Aunque había evitado comentar sobre el tema en el pasado, el cantante expresó su deseo de que la relación entre su expareja y el futbolista prospere. "Yo digo que le vaya muy bien, yo deseo que le vaya bien en general a todas las personas, porque tú deseas eso y te va muy bien a ti", declaró el artista, subrayando su actitud positiva hacia las demás personas.

Además, al ser consultado sobre cómo actuaría si se encontrara con Cueva y Franco, Domínguez fue claro al asegurar que su postura siempre será de respeto y cordialidad. "Como te digo, hay mucho respeto, yo respeto mucho el círculo de la mamá de mi hija; si los encuentro en una oportunidad, perfecto, no hay problema", afirmó. Con estas palabras, el cumbiambero dejó claro que está dispuesto a mantener una relación armoniosa con el entorno de su expareja por el bienestar de su familia.