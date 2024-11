A pesar de que se los ve más juntos que nunca, Karla Tarazona no pierde la oportunidad para bromear con Christian Domínguez sobre un escenario, ya que en un festival musical que estaba animando dejó entrever que si el músico continuaba mintiendo, aparentemente le “crecería su nariz”.

Karla Tarazona y su indirecta a Christian Domínguez



El portal Instarándula difundió imágenes de la animación que realizó Karla Tarazona en un festival de Moquegua, donde se presentó Christian Domínguez junto a su orquesta. Sin embargo, la presentadora le llegó a mandar una gran indirecta a su expareja, señalando que su nariz iba a seguir creciendo si mentía.



“Todos queremos escucharte, ya nos cansamos de que nos mientas, te va a crecer tu nariz por mentiroso (...) Ya me cansé de tus explicaciones, ya me las conozco todas”, expresó la conductora, según el video difundido por el mencionado portal.



Poco después, Christian Domínguez empezó a interpretar la canción ‘Pedazo de Luna’, por lo que Karla Tarazona no dudó en volver a molestarlo sobre el escenario. “Me fui lejos (cariñito mío), ahora dices eso”, añadió entre risas.

A pesar de su evidente cercanía, hasta el momento, Christian Domínguez no ha confirmado alguna reconciliación con Karla Tarazona, aunque su relación de padres sigue manteniéndose estable, como han demostrado con el pasar de los años.

Karla Tarazona prefiere mantenerse lejos de Pamela Franco



Hace unos días, Karla Tarazona decidió responderle a Pamela Franco, después de que la cumbiambera señalara que no tiene problemas de tomarse un café con ella. No obstante, la conductora de televisión rechazó tajantemente esta opción, confesando que en el pasado también buscó a la cantante y ella no quiso hablarle.



“Mira, cuando yo me separo de mi exesposo, él salió a hablar un montón de cosas de Christian, entonces en ese momento no tenía comunicación con Christian y me sentí mal porque lo metieron en algo que no tenía nada que ver. En ese momento, voy a su casa a pedir disculpas y le pido hablar con Pamela y disculparme; ella no aceptó salir y ¿ahora? ¿quiere hablar conmigo y salir? No tengo tiempo para eso”, detalló Tarazona.