Christian Domínguez rechaza compartir escenario con Pamela Franco: “No va a suceder, ni con plata”

El cantante Christian Domínguez rompió su silencio y abordó los rumores sobre su supuesta rivalidad con Pamela Franco. Durante su participación en un evento público, el artista aseguró que jamás se cruzará con la cantante en un escenario. El cumbiambero explicó que desde el inicio se organizan los tiempos para evitar cualquier encuentro público, negando rotundamente los intentos de algunos empresarios por generar morbo entre ambos.

Con un tono irónico, Domínguez afirmó para un medio local que solo coincidiría con Pamela Franco si un empresario adopta 20 perros y 20 gatos, en referencia al evento que estaba promoviendo. Sin embargo, dejó en claro que su decisión no afecta la posibilidad de que ambos trabajen en un mismo evento, siempre y cuando no tengan que coincidir en horarios o interacciones directas.

Christian Domínguez descarta trabajar con Pamela Franco

Christian Domínguez fue enfático al señalar que no permitirá que empresarios o medios de comunicación utilicen su relación pasada con Pamela Franco para lucrar con el morbo. El cantante recordó que en ocasiones anteriores ya se habían presentado situaciones similares, pero él y su equipo tomaron las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de interacción con la madre de su hija.

“No es una condición, yo no voy a decir que si me quieren contratar no contraten a otra persona, la gente tiene que trabajar, pero no voy a participar en ese morbo. Podemos trabajar juntos, pero eso no va a suceder, ni con plata”, aseguró Domínguez.

“No se dejen engañar por los empresarios. Les digo, ‘para qué han venido, pierden su plata, eso nunca va a suceder, nunca nos vamos a cruzar’. Si están lucrando con el morbo, es mentira. Lo digo porque ya ha pasado como cuatro veces y en las fechas que vengan será igual. Existen 30 o 40 minutos entre artista y artista si son continuos, y si hay otro artista en el medio, peor”, explicó el líder de la Gran Orquesta Internacional.

Christian Domínguez sobre coincidir con Pamela Franco: “No gasten su dinero"

Domínguez agregó que incluso en eventos que requieran traslados complicados, como el reciente en Moquegua, los horarios están diseñados para que nunca coincidan. “No gasten su dinero en algo que no va a suceder”, insistió. El cantante también dejó en claro que no tiene problemas en compartir eventos donde esté Pamela Franco, siempre que no se crucen. Aclaró que jamás pondría como condición que no contraten a la madre de su hija, ya que respeta el derecho de cada artista a trabajar.

Durante su participación en el evento público, Christian Domínguez no perdió la oportunidad de promocionar el evento y lanzar una propuesta irónica. “El día que un empresario adopte 20 perros y 20 gatos, ahí sí nos vamos a cruzar. Incluso Karla Tarazona los presentará, y Pamela y yo nos encontraremos en las escaleras para saludar a la Adoptatón”, bromeó.