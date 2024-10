El viernes 11 de octubre no fue un día fácil para Magaly Medina. La conductora de televisión, conocida como la 'Urraca' se vio envuelta en una serie de acontecimientos que han sacudido su vida profesional. En primer lugar, se confirmó la renuncia de su abogado, Iván Paredes, quien decidió apartarse de la defensa de la popular 'Urraca'. Esta decisión fue celebrada por el conductor Rodrigo González, conocido como 'Peluchín', quien no dudó en expresar su alegría por el cambio en el equipo legal de Medina. "Él ha decidido tomar una decisión personal y sobre todo profesional que yo valoro, que yo celebro y es que, a partir de la fecha, el doctor Iván Paredes no defenderá más a Magaly", señaló González en su programa 'Amor y fuego'

A esta noticia se sumó una revelación de Laura Bozzo que no pasó desapercibida. La conductora peruana radicada en México aseguró que Andrés Hurtado, más conocido como Chibolín, habría financiado su viaje junto a su esposo, Alfredo Zambrano, a los Premios Martín Fierro en Miami. "Yo sé por Christian Suárez, que la agencia de Andrés le regaló los pasajes para que fueran a los Premios Martín Fierro", reveló Bozzo. Estas declaraciones han encendido aún más el debate en el mundo de la farándula, poniendo a Magaly Medina en el centro de la controversia.

Magaly Medina realiza curioso post en medio de comentarios sobre su vínculo con Andrés Hurtado

En medio de estas tensiones, Magaly Medina no se quedó callada. A través de su cuenta de Instagram, la conductora lanzó un mensaje desafiante que refleja su fuerte carácter. "Mi cerebro en vez de decir: 'Ni se te ocurra decir lo que piensas, me dice: Sueltalo. Vamos con todo, que te llegue", se escucha en el video que compartió. Esta publicación ha sido interpretada por los usuarios como una clara respuesta a las acusaciones de Laura Bozzo y a la situación con su abogado, mostrando que la conductora no tiene intención de rendirse ante las adversidades.

Muchos especulan que la estrategia de comunicación de Magaly Medina parece estar enfocada en reafirmar su presencia en la esfera mediática. "Recuerda que el juego de ajedrez se pierde cuando matan a la reina, pero yo estoy aquí, vivita y coleando", añadió en un mensaje posterior, dejando claro que, a pesar de las adversidades, sigue dispuesta a seguir adelante.

Resumen: ¿Indirecta para Laura Bozzo? Magaly Medina comparte curioso