El 10 de octubre, 'Magaly TV, la firme' reveló detalles sobre la vida de Josetty Hurtado, hija del exconductor Andrés Hurtado, conocido como Chibolín. Mientras su padre cumple una prisión preventiva de 18 meses por tráfico de influencias, la jóven sigue con sus actividades como influencer en Estados Unidos. Esta aparente normalidad y silencio ha sorprendido a sus seguidores y ha generado especulaciones sobre sus verdaderas razones.

Según el informe presentado por Magaly Medina, las hermanas Hurtado continúan asistiendo a eventos y compromisos, manteniéndose activas en sus redes sociales sin mencionar la situación de su padre. Para Medina, esta actitud podría ser una estrategia deliberada para evitar que sus marcas personales se vean afectadas por el escándalo que rodea a Andrés Hurtado.

Magaly sugiere que silencio de Josetty Hurtado es "pura estrategia"

Tanto Josetty como Génnesis Hurtado, han mantenido una vida de influencers, participando en eventos de alto perfil y generando contenido constante para sus seguidores. Su actividad en redes sociales es su principal fuente de ingresos, lo que podría explicar su decisión de no hablar públicamente sobre la situación de su padre.

Magaly sugiere que el silencio de las hermanas Hurtado es una estrategia de imagen. Foto: Captura ATV

“No se las ha visto tristes ni se han pronunciado, como si su padre no estuviera en la cárcel. La gente se pregunta por qué están así, pero yo creo que puede ser una estrategia para no contaminar sus redes sociales, que son su fuente de ingresos”, afirmó Magaly Medina durante su programa. Además, subrayó que no se ha evidenciado que las hermanas tengan otra fuente de ingresos aparte de su actividad digital, lo que refuerza la idea de que su silencio es una medida para proteger sus carreras.

La promesa que le hizo Andrés Hurtado a sus hijas Josetty y Génnesis

Magaly Medina también recordó una promesa que Andrés Hurtado les hizo a sus hijas: “Yo le prometí a mis hijas que jamás tendrían que ponerse una falda larga un domingo para ir a visitarme a un penal”. Según la 'Urraca', esta promesa podría ser una razón más por la que Josetty y Génesis han decidido no visitar a su padre en prisión.

Las hermanas Hurtado no se han pronunciado directamente sobre la prisión de su padre Chibolín.

“No es nada bonito que tu familia se ponga una falda larga, haga una tremenda cola y pase por varias medidas de seguridad. Las guardias del INPE te revisan completamente. Es una situación bastante humillante” señaló la conductora.

Más allá de estas consideraciones, Medina especuló sobre las posibles razones de las hermanas para mantener su vida pública inalterada. “Es posible que ellas no quieran que esto interfiera con su vida pública y prefieran mantener ese tema en privado, sin exponer lo que realmente sienten”, comentó. Esta estrategia podría ser una forma de proteger su bienestar emocional mientras continúan con sus compromisos profesionales.

A pesar de la controversia, las hermanas Hurtado siguen enfocadas en seguir creando contenido en redes sociales. Han asistido a eventos importantes organizados por cadenas como Telemundo, manteniendo su imagen pública sin aparente cambio. Magaly concluyó que, aunque parece que las hermanas están desconectadas de la situación de su padre, es posible que estén manejando sus sentimientos en privado, lejos del ojo público y las cámaras.