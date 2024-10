En un reciente episodio del programa 'Sin lenguas en los pelos' de 'No somos TV', los periodistas de 'Magaly TV, la firme', Gianfranco Pérez, John Tirado y Otto Díaz, sorprendieron a la audiencia al ofrecer una mirada interna sobre la relación laboral entre Magaly Medina y Rodrigo González. Durante la entrevista, los reporteros compartieron detalles sobre cómo comenzó la carrera de 'Peluchín' y las diferencias profesionales que perciben entre él y la 'Urraca'.

¿Qué dijeron los 'urracos' de Magaly Medina sobre Rodrigo González?

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la conversación fue la revelación de que Rodrigo González no terminó sus estudios y que, en sus inicios, trabajó junto a Magaly Medina. Otto Díaz explicó que mientras la presentadora de ATV es una "periodista de trayectoria y experiencia", capaz de manejar todo el proceso de producción de un programa, 'Peluchín' es visto "simplemente como un presentador".

"Hay una diferencia muy grande, Magaly es una periodista de años, de trayectoria, donde tu vas a trabajar con ella y ella sigue siendo maestra, aprendes cómo es el ritmo, ella la tiene clara cómo va una nota del principio a fin", afirmó Díaz.

Por su parte, Gianfranco Pérez recordó que Rodrigo González también había criticado a Magaly Medina por no haber terminado su carrera universitaria, pero reveló que él tampoco concluyó sus estudios.

"Rodrigo es un presentador de notas. Yo que he estado trabajando con él y programa que era a las 2, yo lo he visto llegar corriendo. Magaly, a diferencia de él, llega en la mañana, ella sabe los temas que van a ir, revisa los textos, va a ver las ediciones, son personas totalmente diferentes", afirmó Otto Díaz. Por otro lado, Gianfranco Pérez agregó: "Hay otra cosa también, él fastidia con que Magaly no terminó su carra y 'Peluchín' tampoco".

¿Por qué 'Peluchín' decidió separarse de Magaly Medina?

Rodrigo González, conductor de 'Amor y Fuego', reveló en su programa hace un tiempo las razones por las cuales decidió poner fin a su relación con Magaly Medina, a quien solía llamar cariñosamente "madrina". Según el presentador de Willax Televisión, la actitud manipuladora de la 'Urraca'y su tendencia a perjudicar a otros para alcanzar sus metas fueron factores clave en el deterioro de su amistad.

“Envidia combinada con inseguridad porque hay mucha gente que disfraza el ego desmedido de autoestima y, si así fuese, no le daría inseguridad todas estas cosas”, expresó.

Magaly Medina le dio la oportunidad de mostrarse en televisión a un nobel 'Peluchín' en 1998. Foto: Latina.

¿Por qué el abogado de Magaly Medina renunció a defenderla?

En la última emisión de 'Amor y Fuego', el conductor Rodrigo González expresó su alivio tras la decisión de su abogado de romper definitivamente cualquier vínculo con su ex amiga y colega, la periodista Magaly Medina.

"No me gusta que se me una ningún vínculo, ninguno y menos en la defensa y menos en todo lo que estoy viendo. Entonces mi abogado, que es mi abogado hace más 12 años, desde la época de Latina, el doctor Iván Paredes, que exitosamente ha llevado todos mis casos de defensa de todas las querellas y demandas que me han hecho a lo largo de todos estos años", indicó en un principio el presentador de Willax.

Sin embargo, al revelar la razón por la que el abogado renunció a defender a Magaly Medina, ‘Peluchín’ contó lo siguiente: "Él ha decidido tomar una decisión personal y sobre todo profesional que yo valoro, que yo celebro y es que, a partir de la fecha, el doctor Iván Paredes no defenderá más a Magaly Medina, no será más su abogado. Cumplo con comunicar esto que él mismo me ha pedido que haga público y yo así lo hago", indicó Rodrigo González.

Revelan fotos de Magaly Medina y Alfredo Zambrano junto a Andrés Hurtado

En la más reciente edición de 'Amor y Fuego', se mostraron fotografías inéditas de Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano junto al polémico Andrés Hurtado. Estas imágenes contradicen la versión de la presentadora de ATV, quien había negado tener una relación amistosa con Chibolín, afirmando que solo lo había tratado por motivos laborales.

En las fotografías, se puede ver a Magaly Medina tomada de la mano con Andrés Hurtado, mientras que en otra imagen se observa a Alfredo Zambrano abrazando al controvertido Chibolín.

