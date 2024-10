FILTRAN fotos de Magaly Medina y Alfredo Zambrano de la mano y ABRAZADOS con Andrés Hurtado

Magaly Medina está en el ojo de la tormenta debido a sus presuntas conexiones con el expresentador Andrés Hurtado. Pese a que la conductora de ATV negó que exista un vínculo amical entre ambos, recientes fotografías filtradas por 'Amor y Fuego', el programa de espectáculos de Rodrigo González, probarían que sí había una cercanía entre la 'Urraca' y Chibolín.

Revelan fotos de Magaly Medina y Alfredo Zambrano junto a Andrés Hurtado

En la última edición de 'Amor y Fuego' se expusieron fotografías nunca antes vistas de Magaly Medina y su esposo Alfredo Zambrano junto al polémico Andrés Hurtado. Esto desmiente la versión de la presentadora de ATV, quien negó mantener una relación amical con Chibolín y aseguró solo haberlo frecuentado por cuestiones laborales.

En las imágenes aparece Magaly Medina de la mano junto a Andrés Hurtado, mientras que en otra instantánea se puede ver al notario Alfredo Zambrano abrazado del controvertido Chibolín.

Rodrigo González revela que el abogado de Magaly Medina renunció a defenderla

Este viernes 11 de octubre, en la más reciente edición de 'Amor y Fuego', se vivió un momento de tensión cuando el presentador Rodrigo González expresó su alivio al saber que su abogado, quien también representa a Magaly Medina, ha decidido cortar vínculos con ella de manera definitiva.

"No me gusta que se me una ningún vínculo, ninguno y menos en la defensa y menos en todo lo que estoy viendo. Entonces mi abogado, que es mi abogado hace más 12 años, desde la época de Latina, el doctor Iván Paredes que exitosamente ha llevado todos mis casos de defensa de todas las querellas y demandas que me han hecho a lo largo de todos estos años", dijo el presentador de Willax Televisión-

"Él ha decidido tomar una decisión personal y sobre todo profesional que yo valoro, que yo celebro y es que, a partir de la fecha, el doctor Iván Paredes no defenderá más a Magaly Medina, no será más su abogado. Cumplo con comunicar esto que el mismo doctor Iván Paredes me ha pedido que haga público y yo así lo hago", añadió.

Magaly Medina sugiere que silencio de Josetty Hurtado es "pura estrategia"

Josetty y Génnesis Hurtado han llevado una vida como influencers, participando en eventos de alto perfil y creando contenido de forma constante para sus seguidores. Su actividad en redes sociales es su principal fuente de ingresos, lo que podría explicar por qué han optado por no pronunciarse públicamente sobre la situación de su padre.

“No se las ha visto tristes ni se han pronunciado, como si su padre no estuviera en la cárcel. La gente se pregunta por qué están así, pero yo creo que puede ser una estrategia para no contaminar sus redes sociales, que son su fuente de ingresos”, afirmó Magaly Medina durante su programa. Además, subrayó que no se ha evidenciado que las hermanas tengan otra fuente de ingresos aparte de su actividad digital, lo que refuerza la idea de que su silencio es una medida para proteger sus carreras.

Magaly sugiere que el silencio de las hermanas Hurtado es una estrategia de imagen. Foto: Captura ATV

