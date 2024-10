El 11 de octubre, Laura Bozzo participó en una entrevista en el programa 'Amor y Fuego' desde México. Durante la conversación con Rodrigo González, la conductora habló sobre su amistad con Andrés Hurtado, quien actualmente cumple 18 meses de prisión preventiva en el penal de Lurigancho. Bozzo enfatizó que Hurtado, conocido popularmente como Chibolín, siempre se comportó bien con ella y desmintió haber recibido obsequios de su parte. Además, hizo revelaciones importantes sobre la relación entre Magaly Medina y Hurtado.

Laura Bozzo niega haber recibido regalos de Chibolín

En su intervención, Laura Bozzo fue clara al afirmar que nunca recibió regalos de Andrés Hurtado, desmintiendo cualquier rumor al respecto. "Andrés conmigo se portó bien en la época de América Televisión, en la época de Panamericana, cuando estuve arrestada, me hizo un programa de homenaje. A mí no me regaló ni carteras, ni plata, ni nada", declaró Bozzo. Rodrigo González, más conocido como 'Peluchín', le preguntó si realmente Hurtado no le había dado algún regalo, considerando que es conocido por ser generoso con sus amistades.

Bozzo respondió contundentemente: "Nunca me regaló nada. Papito, tú sabes, tú has estado en mi casa, yo uso Hermès y Chanel, querido, eso no lo compra cualquiera. Dos, yo no necesito que nadie me compre nada". Con estas palabras, la conductora dejó claro que su relación con Hurtado fue siempre de amistad y apoyo mutuo, sin intereses materiales de por medio.

Laura Bozzo hace impactante revelación sobre el vínculo entre Magaly Medina y Andrés Hurtado

Durante la misma entrevista, Laura Bozzo reveló que Andrés Hurtado financió los pasajes de Magaly Medina y su esposo, Alfredo Zambrano, para asistir a una edición de los Premios Martín Fierro. Según Bozzo, esta información fue proporcionada por su expareja Christian Suárez. "Lo que tengo entendido es que recibieron los pasajes de su parte para ir a la premiación", afirmó Bozzo.

La presentadora de televisión mexicana agregó que no busca perjudicar a Medina, sino simplemente comentar lo que ha escuchado sobre el tema. "Yo acá estoy porque creo que podemos decir la verdad. Si no hemos hecho nada malo, ¿por qué no podemos decir las cosas como son? No creo que sea un delito. Ahora, es sospechosa la actitud cuando tratas de esconder algo y no decir las cosas como son. Algo raro hay ahí, me parece extraño, supongo que hay temor" comentó la conocida 'Señorita Laura'.

La defensa de Bozzo hacia Hurtado no es nueva, ya que la presentadora ha estado activa en redes sociales apoyándolo a él y a sus hijas. Sin embargo, su revelación sobre los pasajes financiados por Hurtado añade una nueva dimensión a la controversia. Bozzo expresó su incredulidad sobre la postura de Magaly Medina respecto a su relación con 'Chibolín', sugiriendo que hay algo más detrás de su comportamiento.

