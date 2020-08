Hermana de Patty Wong: “Me dijo que tenía que liquidar la empresa”

La hermana de Patty Wong, Erika Wong, indicó en una entrevista con Magaly Medina, que la exmodelo le pidió liquidar la empresa porque la cuarentena obligada iba a durar bastante tiempo.

PUEDES VER Patty Wong explica por qué despidieron a trabajador de su restaurante [VIDEO]

“Me llamó y me dijo que esto iba a tener para mucho tiempo y que yo debería cerrar la empresa. Lo que yo hice ese día fue pagar la quincena de marzo al personal incluyendo fin de mes. Aparte se le dio los viveres al personal... Hemos pagado la liquidación de casi todos, pero las de mayor tiempo, ya no tuve cómo pagarles”, contó Erika.

Cuando se le cuestionó por su responsabilidad por el despido de un trabajador, como lo señalaban las declaraciones de su hermana, indicó que “El problema empezó con Patty por el tema de la marca. Ella quería que yo firme un contrato donde tenía el 50% y me cobraba el 8 % por la marca ‘Patty', yo no estuve de acuerdo y luego me dijo que terminando la cuarentena, debía sacar su marca, pero usted sabe que sin marca, no puedo vender”, contó la gerente general de la cadena de restaurantes.

Sobre la inscripción al programa Reactiva Perú, indicó que no se realizó debido a que ya se había pedido un préstamo, a título personal, para la remodelación de uno de los locales en el 2018, al no existir una buena comunicación y estando el conflicto por la marca de por medio, optó por no solicitar la ayuda económica.

Al final de la entrevista, se difundió un audio donde Erika Wong señala que no puede conversar con su hermana en tono amable, debido a que ella le grita, razón por la cual su esposo es quien se ha hecho cargo de la comunicación con la exmodelo del programa R con erre.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes de la farándula nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.