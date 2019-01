Critican a Dorita Orbegoso por último video donde presume su embarazo

Dorita Orbegoso es una de las figuras de la televisión que roba suspiros debido a su escultural figura. Pero un tiempo estuvo alejada de la televisión, incluso decidió no tener presentaciones, situaciones que llegó a preocupar y ea entristecer a sus fieles admiradores.

Luego, la bailarina decidió dar a conocer mediante su cuenta de Instagram que se encontraba en "l mejor momento de mi vida" y que disfrutaba de la oportunidad que Dios de dio. Y en el mes de diciembre, tras varias especulaciones, la modelo se presentó en distintos programas de televisión para revelar cuánto tiempo de embarazo tiene, además de otros detalles, como el de anunciar que está en la espera de un varoncito.

Desde entonces son pocas las veces en que la bailarina publica fotos con poca ropa, sin embargo la modelo decidió emocionar a sus seguidores publicando un video donde solo luce con un enterizo, caminando sexy y posando de perfil para hacer notar su avanzado embarazo.

"Hoy SÁBADO me siento mas feliz y orgullosa de ser quien soy..... hoy mi bebé decidió salir y me emociona saber que es un día mas disfrutándote en mi pancita y un día menos para conocerte....... Como saben amo la SALSA escuchando LOS 4 DE CUBA pronto en PERÚ ya cuelgo el video de la coreo con mi chanchito incluido, me gusta bailar y ustedes que planes?", escribió la exactriz cómica.

Ante esta publicación, los seguidores de la modelo Dorita Orbegoso empezaron a dejarle mensajes de buenos deseos para esta etapa de su vida.

"Bendiciones Dorita felicidades por tu bebe hombrecito el cuidará de ti como tú lo haces y estas mas regia, sales hermosa en ese video con tu pancita", "Que bueno que tú bebé tenga a la mejor mamá del mundo saludos cuídate y cuídate mucho a tu bebé", "Dorita se te ve más hermosa con tu barriguita muchos éxitos y bendiciones en tu etapa de madre!!!!!

Mientras otros usuarios se enfocaron ene el look de la modelo y no soportaron la idea de que esté usando tacos altos durante su embarazo.

"No deberías usar esos inmensos tacos ni para hacer tus videos de Cortes comerciales", "Dorita evita los tacos no le hacen bien a tu bebé", "Dorita cuando se esta embarazada no se usa tacones le puede hacer daño al bb...Besos", fueron algunos mensajes que recibió la modelo.