Critics Choice Awards y el discurso feminista

Con los premios del domingo, Glenn Close, Lady Gaga, Amy Adams y Patricia Arquette tuvieron las mejores actuaciones del año y la crítica no pudo elegir. “El mundo quiere que compitamos entre mujeres, pero nosotras nos celebramos”, dijo Close con el galardón por The Wife. La actriz resumió así lo que ha sido este año para las mujeres en la industria del cine, meses “repletos de actuaciones femeninas excelentes”, escribió un votante en The Hollywood Reporter.

Después de Close, subió al escenario Lady Gaga, conmovida luego del estallido de aplausos en la mesa que compartía con su director Bradley Cooper en A Star Is born. “Es un honor (empatar en la categoría). Glenn, ven aquí”, sostuvo la cantante que está pasando a ser figura de la actuación. Gaga recordó su etapa más oscura y le dedicó el premio a las personas que sufrieron adicciones. “La estrella de la película es la perseverancia”.

En tanto, Amy Adams, cinco veces nominada al Óscar, quien fue la productora ejecutiva y protagonista del la serie Sharp Objects difundida por la cadena HBO, ganó el premio a la mejor actriz y compartió su tiempo y discurso con Patricia Arquette, protagonista de Escape at Dannemora, que con la producción ejecutiva y dirección de Ben Stiller apostó por una historia ambientada en la Institución Correccional Clinton en Dannemora.

La actriz agradeció a Stiller y a Showtime por permitirle interpretar a un personaje que la hiciera pensar acerca del por qué las mujeres tienen que “agradar”. Su discurso fue en esa dirección. “Gracias por quitarme eso del cuello” y sobre los estereotipos agregó. “Muchos de mis amigos que podrían ser de tipo corporal más grande dijeron: ‘Gracias. Por una vez en mi vida, una mujer de tipo de cuerpo diferente puede ser sexual, sin disculpas y no ser una broma”.

Roma

, mejor posicionada al ÓSCAR

Las grandes ausentes de la ceremonia fueron Olivia Colman, Rachel Weisz y Emma Stone, las figuras de The Favourite (sumó dos premios más), cinta que se ha repartido los galardones en la temporada con Roma. Pero esta vez los premios importantes quedaron en las manos de Alfonso Cuarón. Roma fue elegida la mejor película y, el mexicano, el mejor director. “Las películas no derriban muros, pero ofrecen una ventana al otro lado”, dijo el cineasta sobre esta película protagonizada por mujeres y dedicada a su nana. ❧