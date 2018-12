Dorita Orbegoso muestra su ‘pancita’ de embarazada por primera vez [VIDEO]

A horas de despedir el 2018, un año especial para Dorita Orbegoso porque por fin logró quedar embarazada, la bailarina peruana por primera vez mostró cómo ha cambiado su cuerpo con el embarazo.

A través de Instagram, la exparticipante de ‘Combate’ publicó un par de fotografías donde muestra su abultada barriga. Pese a que ya tiene seis meses de embarazo, la modelo aún luce un vientre plano.

La expareja de Luiggi Carbajal contó que se animó a publicar fotos de su ‘pancita’ a pedido de algunas mujeres que la siguen en Instagram, donde tiene más de 253 mil fans.

“Para las mamitas que tanto me preguntan cómo va mi bebé, ahí está mi chanchito creciendo. Gracias a las fajas y soportes de pancita (...) para que no te duela la espalda y no pese la pancita así no tendrán la sensación que el bebé está muy abajo......besos mil para todas las mamitas”, expresó Dorita Orbegoso en Instagram.

Dorita Orbegoso está feliz porque su bebé fue su mejor regalo de este 2018. La ex chica reality ya tiene seis meses de embarazo y se emociona casi hasta las lágrimas cuando se refiere a su bebé que nacerá a fines del verano del 2019.

“Mi hijo es el más grande de la vida, del año. Se imaginan cuánta felicidad siento, todo ha sido planificado, en ese sentido soy responsable”, aseveró la pisqueña.

Orbegoso dijo que su primogénito será un varoncito, como era su sueño. “Va a ser un machazo, el hombre de mi vida y se llamará como su padre, a quien no lo escondo, pienso que no hay necesidad de mostrarlo. Acá la artista soy yo”, reveló la exparticipante de ‘El gran show’.



Pese a que está guardando el correspondiente cuidado por su embarazo, la escultural morocha reveló que se siente en el mejor momento de su vida. “Lancé mi productora internacional, viajé por todos lados con mis shows”, acotó.

Hace unos días Dorita Orbegoso fue duramente criticada por los videos que compartió en Instagram, donde aparece entrenando arduas rutinas de ejercicios. Según dijo en ‘En boca de todos’, su doctora le autorizó iniciar una dieta saludable, así como retomar sus entrenamientos con pesas y máquinas.