Sullana: denuncian presunta estafa en concierto de cantante Daniela Darcourt

Cientos de sullaneros denunciaron en las redes sociales, haber sido presuntamente estafados por la cantante Daniela Darcourt, quien se presentaría desde la tarde de Navidad en un local campestre ubicado a orillas del río Chira en el distrito de Marcavelica en la provincia de Sullana, en la región Piura.

Según la publicidad de pancartas y volantes, Daniela Darcourt estaría llegando a la 1:00 p.m, sin embargo, se presentó a las 9 y 40 de la noche y solo habría estado en el escenario 40 minutos cantando unos cuantos temas y el resto los integrantes de su orquesta.

Ante una gresca protagonizada al momento de su presentación entre dos mujeres quieres se liaron a sillas, la joven cantante tuvo que cancelar la presentación, apagándose las luces y el sonido. Esto enfureció a los asistentes que ya estaban pasados de copas luego de haber esperado por más de siete horas la presentación de la cantante de salsa.

Daniela Darcourt usó su cuenta de Instagram para aclarar el tema, pero no para disculparse por su retraso de más de siete horas. Señaló que el espectáculo se canceló por la pelea y además aconsejó a los sullaneros cuando vayan a un concierto.

“Siento mucho que la gente de Sullana se haya quedado sin show, pero me da pena que la gente no mida la cantidad de alcohol que ingiere y haga que se pierda el espectáculo, por eso quiero pedirle las disculpas del caso, es frustrante, pero no nos hacemos cargo de cómo reaccionan las personas” publicó en sus historias de Instagram.

En otro momento de la publicación aconseja: “Amigo o amiga por eso si tú sabes que te encanta tomar mucho mejor no vayas porque perjudicas el show, perjudicas a la gente que va, que realmente quiere apreciar eso” finalizó.