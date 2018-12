Fans de Mayra Goñi la felicitan tras terminar su relación con Fabio Agostini [FOTOS]

Fabio Agostini terminó sorprendiendo a más de uno al anunciar el fin de su relación sentimental con Mayra Goñi. Ante esta noticia, la joven actriz ha preferido no entrar en detalles, pero sus fans se han encargado de pronunciarse en Instagram para felicitarla en su decisión.

Así es, los usuarios de Instagram no dudaron en utilizar la sección comentarios para felicitar a Mayra Goñi por finalizar su romance con Fabio Agostini, uno de los integrantes más polémicos de 'Esto es Guerra'.

"Yo sabía que esa relación no iba a durar", "qué bueno Mayra porque ese babos* se cree", "Fabio se veía un patán", "siempre se notó que Fabio era un inmaduro" y "lo mejor que te ha podido pasar es terminar con ese malcriado y arrogante", se pudo leer en la sección comentarios de Instagram.

Cabe recordar que fue Fabio Agostini quien hizo público el fin de su relación con Mayra Goñi: "Para todos los seguidores, quiero comunicarles que Mayra y yo lo hemos dejado, ya hemos terminado. Anoche hemos tenido una conversación y decidimos dejar las cosas como amigos".

"La relación cada vez estaba más fría y aburrida. Yo se lo comunique a ella anoche y creo que ella piensa igual como yo. Lo bueno es que no hemos terminado enfadados, no estamos peleados, ni mucho menos. Seguimos siendo amigos, me da mucha pena. Las cosas estaban frías y lo mejor era dejarlo. Estamos bien y tranquilos. Le deseo lo mejor a Mayra, sabes que siempre seremos amigos y te quiero mucho", agregó Agostini.