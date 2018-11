"Tigresa del Oriente" causa furor con nueva canción 'Estamos Chihuán' [VIDEO]

Judith Bustios, más conocida como 'La Tigresa del Oriente', viene causando furor en redes sociales tras el lanzamiento de su nuevo tema "Estamos Chihuán", el mismo que lo grabó con dos compañeros, Tito Silva y Mr. Saxo Freak. En el Facebook oficial de la caracterizadora se difundió el material audiovisual que está dando de qué hablar en el ciberespacio.

Tras las declaraciones de la congresista fujimorista Leyla Chihuan, diversos figuras del entretenimiento se han pronunciado sobre el particular e incluso ha sido víctima de crueles burlas luego de afirmar que el suelo de 15 mil soles mensuales "no le alcanza para el ritmo de vida que lleva".

Las promociones con el nombre de la congresista de Fuerza Popular no se han hecho esperar, así como también los diferentes temas de algunos compositores. Ahora, 'La Tigresa del Oriente' pretende convertir en un hit la canción "Estamos Chihuán", cuyos ritmos y composición se inspiró en una conocida canción, según la misma descripción de su perfil de Facebook.

"Les presento mi nuevo éxito musical 'Estamos Chihuán' junto a mis tigrillos Tito Silva Music Mr.SaxoFreak. Garritas ahorrativas para ustedes y que venga la prosperidad algún día.La canción original es de mis amigos de Ace of Base", escribió 'La Tigresa del Oriente'.

El nuevo tema "Estamos Chihuán" deriva del tema 'All That She Wants' de Ace of Base con la peculiar voz de Edith Bustios. En pocos minutos de haberla publicado en Facebook, la canción de 'La Tigresa del Oriente' junto a Tito Silva y Mr. Saxo Freak ya cuenta con más de 1,7 millones de reproducciones.

La Tigresa del Oriente, Tito Silva y Mr. Saxo Freak con su canción "Estamos Chihuán"