Sorprenden a Dorita Orbegoso con tremendo secreto de su pareja [FOTOS]

Revelaron secreto del hombre misterioso. La modelo peruana Dorita Orbegoso estaría pasando por el mejor momento de su vida al confirmar en su cuenta de Facebook que se encontraba en la dulce espera. Pese a la información que hizo pública en su red social, la 'Karol G peruana' no ha presentado al padre de su hijo, ni mucho menos ha expuesto el nombre de su pareja.

Ante esta situación, una expareja del hombre salió a hablar y revelar el secreto mejor guardado de la pareja actual de Dorita Orbegoso. La bailarina y empresaria Anabel Torres manifestó que ella conoce muy bien al individuo, ya que ella fue su novia por una época.

En sus declaraciones a Diario El Popular, Anabel Torres comentó la razón por la que Dorita Orbegoso no hace pública su relación con su pareja, y esto se debería a una prohibición que le han impuesto. Esto dijo al respecto.

"Tilsa Lozano aseguró que Dorita no presentará una foto familiar, ¿por qué crees que lo dijo?"

Hay cosas que no se pueden mostrar, estoy más segura que a ella no se lo permiten.

Por otro lado, manifestó que el hombre que le robó el corazón a Dorita Orbegoso "debe ser un buen padre" porque tiene "como siete hijos".

Luego de darse a conocer estos comentarios, la modelo peruana usó su cuenta de Instagram para responderle a su manera a la popular 'Bebita'. Dorita compartió una foto al interior de un ascensor. Atrás de ella se encontraba un hombre, quien sería su novio. Ella escribió lo siguiente.

"Hoy es un día de emociones porque cada día es diferente, lo disfruté mucho. Ya en casita".