Alfredo Benavides: Anuncia su carpa de circo

Luego de su participación en 'El Artista del Año',que este sábado llega a la final, bajo la conducción de Gisela Valcárcel, el actor cómico Alfredo Benavides, anunció su regreso con su carpa circense por fiestas patrias. Él estará acompañado del Marcianito del chombo, el infaltable pollito pío, acróbatas, divertidos payasos, telas aéreas, ballet coreográfico, malabaristas, ventrílocuos y fajas olímpicas, complementados con luces y efectos de última generación, y una pantalla gigante, aseguran sus productores.

"Magia, canciones y muchas sorpresas podrán ser apreciados en esta nueva propuesta de temática espacial, sin perder la esencia del circo tradicional. Será un espectáculo que podrá ser apreciado por todo público amante del buen entretenimiento!", ha dicho el popular personaje de televisión, sobre el show que estará en Lima Norte por primera vez, desde el viernes 20 de julio hasta el domingo 19 de agosto del 2018.

En el aspecto personal, Alfredo Benavides ha aclarado que está soltero y cumpliendo, siempre, con sus responsabilidades como padre. "Lo estoy (solo) desde que me di cuenta de que acabar con las relaciones es feo, se pasa por momentos difíciles. Por eso ahora solo saliditas, y cuando creo que me enamoro entonces digo chau. Mi chip ya está programado. Pero sí he tenido relaciones largas. Mi primera relación duró diez años, y tuve tres hijos, Giacomo, Rafaela y Doménico. Luego, tiempo después, tuve a Yamil", contó hace unos días al diario El Popular. La temporada del circo será de lunes a viernes a las 7 y 30 de la noche; los sábados a las 5 y 30 de la tarde y 7.30 de la noche; y los domingos y feriados a las 3 y 30 de la tarde, a las 5 y 30 de la tarde y 7.30 de la noche.