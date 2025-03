María Grazia Polanco denuncia a sujeto por agresión verbal tras choque y expone imágenes impactantes

Momentos de angustia y tensión vivió María Grazia Polanco, conductora de ‘Domingos de fiesta’ en TV Perú, tras denunciar una agresión verbal por parte de un sujeto a través de sus redes sociales. La también cantante compartió un video en Instagram sobre el incidente ocurrido la noche del domingo 2 de marzo, mientras manejaba por la Avenida Aramburú, en la vía expresa.

En las imágenes, se observa cómo un conductor patea violentamente el auto de la presentadora de 30 años mientras ella permanece dentro del vehículo. Entre gritos, Polanco intenta defenderse, advirtiéndole que lo tiene grabado.

María Grazia Polanco vive tenso momento tras accidente de tránsito

María Grazia Polanco compartió en sus redes sociales el angustiante momento que vivió luego de sufrir un accidente de tránsito. En un video donde se muestra alterada y asustada, la conductora de TV Perú relató cómo fue impactada por otro vehículo y, al confrontar al conductor, este reaccionó de manera amenazante.

"Este señor me está amenazando, dice que va a abollar mi carro. Estamos en Aramburú, en la Vía Expresa, mírenlo bien. Me ha chocado por atrás y me ha pedido dinero. Cómo le dije que iba a llamar a la policía comenzó a agredirme verbalmente", narró y escribió Polanco en el video. Segundos después, su vehículo fue golpeado nuevamente por el mismo conductor, identificado como Carlos Alberto Pérez Ñúñez, quien, según las imágenes, intentó intimidarla.

Después del incidente, María Grazia Polanco utilizó sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y aclarar que se encontraba en buen estado. "A los que me preguntan para saber cómo estoy, decirles que estoy bien. Obviamente el susto no se va de un momento a otro. Lamentablemente me crucé con un cobarde al volante.", compartió con sus seguidores.

¿Quién es María Grazia Polanco y cómo se hizo tan conocida?

María Grazia Polanco, nacida en Chorrillos, descubrió su talento vocal desde muy joven y comenzó su carrera en agrupaciones musicales pequeñas. Su gran oportunidad llegó en 2018 cuando se unió a la orquesta de salsa Bembé, donde brillaba y tenía el sueño de ganar un Latin Grammy. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado arduamente para apoyar a su familia, especialmente tras la separación de sus padres, lo que la motivó a luchar con más determinación por sus metas.

Ganó notoriedad en la farándula tras sostener una relación con el empresario Carlos González, dueño de la discoteca ‘Tumbao’ a quien denunció por violencia psicológica. También tuvo un romance con el cantante Álvaro Rod. Sin embargo, la mayor controversia mediática en la que se vio envuelta fue cuando Vanessa López acusó a Carlos 'Tomate' Barraza de mantener una relación con Polanco mientras aún convivía con ella, aunque ambas partes desmintieron los hechos. No obstante, le llegó la oportunidad de conducir el programa ‘Domingos de fiesta’ y actualmente tiene su propia orquesta.