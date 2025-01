Jorge Luna lanza su exclusiva línea de ropa e impacta con el elevado precio de un par de medias: “¡No te pases!”

A pesar de estar de vacaciones junto al equipo de ‘Hablando Huevadas’, Jorge Luna, una de las figuras principales del programa, no se detiene y sigue buscando nuevas formas de aumentar sus ingresos. Recientemente, lanzó su exclusiva línea de ropa llamada ‘Equisde’. Sin embargo, lo que más sorprendió fueron los altos precios de las prendas, como medias, bermudas, polos y gorras, catalogados como “inalcanzables” por muchos, según señaló Kurt Villavicencio en el programa 'Todo se filtra', donde se expusieron los costos a nivel nacional.

Tras incursionar con su propia marca de chocolates y panetones, el comediante ahora apuesta por el mundo de la moda, posicionándose como un competidor directo del exfutbolista Jefferson Farfán, quien ha logrado éxito con su propia línea de ropa.

¿Cuánto cuesta un par de medias en la tienda de ropa de Jorge Luna?

El programa ‘Todo se filtra’ realizó un informe sobre ‘equisde’ la exclusiva tienda de ropa de Jorge Luna. Allí revisando su página web, muchos se dieron cuenta de los impactantes precios. Por ejemplo, un par de medias están costando la suma de S/ 89.00, lo que dejó en shock a Kurt Villavicencio asegurando que eso “es inalcanzable y que están por las nubes”. Mientras que la voz en off del informe bromeaba que si venían con zapatillas incluidas debido a su altísimo costo.

Otro de los precios que generó controversia fue el de los polos, que están a S/ 139.00, mientras que las gorras cuestan S/ 99.00 y las bermudas, S/ 169.00. “¿Será acaso una tela exclusiva con hilos de oro? Porque ni siquiera es una gran marca”, cuestionó nuevamente la voz en off del informe.

Al finalizar el reportaje, Kurt Villavicencio expresó su indignación por los altos costos de la nueva línea de ropa de Jorge Luna. “Aunque pudiera pagar por un par de medias, jamás gastaría 89 soles. No me frieguen, no me vengan con vainas. ¡No te pases, Jorge Luna! Esos precios son inalcanzables y solo están dirigidos a personas con dinero”, sentenció el popular ‘Metiche’.

Jorge Luna presume vacaciones en hotel submarino de Dubai

Jorge Luna aprovechó sus vacaciones para compartir con sus seguidores los momentos agradables que vive junto a su familia en un entorno paradisíaco. A través de Instagram, el comediante publicó diversas imágenes de su estancia en un lujoso hotel submarino ubicado en Dubai.

“Estoy en un hotel de Dubái maravilloso en donde pasan animales marinos”, presumió el integrante de ‘Hablando Huevadas’ en uno de sus videos mientras mostraba a las manta rayas que nadaban serenamente frente a su habitación.