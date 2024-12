Quién es Benny Blanco, el futuro esposo de Selena Gomez y uno de los productores musicales muy exitosos en EE. UU.

La relación entre Selena Gomez y Benny Blanco ha capturado la atención de sus seguidores, convirtiéndose en una de las historias de amor más comentadas del mundo del espectáculo. Desde su confirmación en redes sociales, la pareja ha compartido momentos entrañables que reflejan su conexión.

Benny Blanco, un destacado productor musical, ha sido el responsable de numerosos éxitos en la industria, lo que lo convierte en una figura relevante no solo por su talento, sino también por su relación con la famosa cantante. A continuación, exploramos quién es Benny Blanco y los detalles de su romance con Selena Gomez.

¿Quién es Benny Blanco?

Benny Blanco, cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin, nació en Virginia en 1988. Desde su debut en 2008, ha trabajado con artistas de renombre como Britney Spears y Katy Perry, consolidándose como uno de los productores más influyentes del pop actual. Con once nominaciones a los Premios Grammy, su carrera ha estado marcada por colaboraciones exitosas y una notable habilidad para crear hits.

Blanco ha trabajado con Selena Gomez desde 2014, produciendo temas como “Same Old Love” y colaborando en otros sencillos como “I Can't Get Enough” y “Single Soon”. Su conexión profesional ha evolucionado hacia una relación personal, lo que ha llevado a la cantante a expresar su amor públicamente.

La historia de amor entre Selena Gomez y Benny Blanco

La relación entre Selena y Benny comenzó a ser objeto de rumores cuando la cuenta de fans PopFaction comenzó a difundir información sobre ellos. Selena confirmó la relación con un simple comentario en redes sociales: “Facts”. A pesar de las críticas, la artista defendió su amor, afirmando que Benny la ha tratado mejor que nadie en su vida.

La pareja ha compartido momentos íntimos en redes sociales, mostrando su felicidad y complicidad. En julio de 2023, Selena publicó fotos de su cumpleaños, donde se la veía junto a Benny, dejando claro que su relación es sólida y llena de amor.

El compromiso y el anillo de Benny Blanco

El 11 de diciembre de 2024, Selena Gomez anunció su compromiso con Benny Blanco a través de Instagram, mostrando su anillo de compromiso y expresando su felicidad con la frase “forever begins now”. El anillo, valorado en más de 200 mil dólares, cuenta con una impresionante piedra de diamante en talla marquesa, un guiño a la canción “Good For You” de la cantante.

Patrimonio y éxitos musicales

El patrimonio neto de Benny Blanco se estima entre 50 y 55 millones de dólares, una cifra considerable aunque inferior a los 1,300 millones de dólares de Selena Gomez. A pesar de esto, su éxito en la industria musical es innegable, habiendo trabajado con artistas como Ed Sheeran, Justin Bieber y Rihanna, entre otros.

Pasiones compartidas y proyectos futuros

Más allá de la música, Benny y Selena comparten una pasión por la cocina. Mientras que Selena ha mostrado su talento culinario en la serie “Selena + Chef”, Benny lanzó su propio libro de recetas titulado “Open Wide: A Cookbook for Friends”. Este lanzamiento fue celebrado por Selena, quien no dudó en compartir su orgullo por el logro de su pareja.

En el ámbito musical, Benny ha colaborado recientemente con el artista puertorriqueño Myke Towers en la canción “Degenere”, mientras que Selena ha lanzado su sencillo “Love On”. La pareja parece estar en un momento de crecimiento tanto personal como profesional, dejando a sus seguidores con la expectativa de futuros proyectos juntos.