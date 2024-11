Christian Cueva le retiró el acceso de Netflix a Pamela López: “Ha sido un golpe fuerte”

La vida personal de Christian Cueva sigue en el ojo público. En esta ocasión, un inesperado giro sorprendió a muchos: el futbolista peruano le quitó el acceso a su cuenta de Netflix a su aún esposa, Pamela López, lo que interrumpió los planes familiares de una pijamada con sus hijos. La noticia fue revelada por la abogada Rosario Sasieta en el programa de entretenimiento 'Amor y fuego', donde detalló que la decisión de Cueva provocó un impacto emocional en López y sus tres pequeños.

Rosario Sasieta, abogada y vocera de Pamela López, describió la situación como un “golpe fuerte” para la familia, especialmente para los niños que aguardaban ansiosos el momento de ver sus programas favoritos en la popular plataforma de streaming.

Christian Cueva le quitó el acceso de Netflix a Pamela López

Según las declaraciones de Rosario Sasieta, Pamela López tenía programada una noche especial para sus hijos, con una pijamada que incluía ver series y películas en Netflix, cuando se dio cuenta de que ya no podía acceder a la cuenta. “El sábado, ella y sus tres hijitos iban a hacer una pijamada... Ha sido un golpe fuerte”, explicó Sasieta.

Sasieta hizo un llamado a la reflexión al indicar que "un adulto puede vivir sin Netflix perfecto; pero los chicos…” y mencionó la importancia de anteponer el bienestar de los menores en estas situaciones.

Christian Cueva no tiene intenciones de divorciarse, según su abogado

En el mismo programa de televisión, el abogado de Christian Cueva, Henry Graus, comentó que, hasta el momento, el proceso de divorcio no es una prioridad para el futbolista. “Bueno, de momento no hemos hablado todavía de divorcio, no me ha tocado el tema”, afirmó Graus, quien además señaló que, por ahora, la atención está centrada en resolver otros asuntos legales, principalmente relacionados con denuncias de presunta violencia familiar.