Rosario Sasieta, reconocida abogada y exministra de la Mujer, ha hecho una sorprendente revelación sobre el caso legal entre el futbolista Christian Cueva y su aún esposa, Pamela López. Según Sasieta, existiría un vínculo familiar entre el jugador de la selección peruana y la jueza encargada de atender la denuncia presentada por 'Aladino' en la Corte Superior de Justicia de La Libertad. Este presunto lazo ha generado controversia y cuestionamientos sobre la imparcialidad en el proceso judicial, poniendo en duda la transparencia de la investigación en curso.

La denuncia, presentada por Cueva el 30 de septiembre, acusa a Pamela López de maltrato físico y psicológico. La reciente revelación de Sasieta sorprendió a Janet Barboza y compañía en el programa 'América hoy', sin embargo, la letrada también destacó que la jueza decidió dar un paso al costado del caso entre 'Cuevita' y la madre de sus hijos.

¿Qué vínculo familiar tiene Christian Cueva con jueza que recibió su denuncia contra Pamela López?

En el marco de la disputa legal entre Christian Cueva y Pamela López, la abogada de López, Rosario Sasieta, reveló detalles sobre la denuncia interpuesta por el futbolista en el contexto de un episodio violento que habría ocurrido en un ascensor. Según lo expuesto por Sasieta, este proceso judicial se ha visto marcado por una serie de eventos y coincidencias que han llamado la atención de la defensa de López, especialmente en lo relacionado con la figura de la jueza asignada al caso en primera instancia.

“Hay que destacar algo. Esta denuncia, que es la del ascensor (...) fue presentada por el señor Christian Cueva el 30 de septiembre. Fíjense, esto fue al Séptimo Juzgado de Familia, y ¡oh coincidencia! La juez del Séptimo Juzgado de Familia era la prima hermana de Cristian Cueva”, detalló Rosario Sasieta.

“La jueza al día siguiente, es decir, el primero de octubre saca una sentencia que dice que ella se tiene que inhibir. Ella dice, yo no puedo ver este caso (…) Y entonces dice, toda vez que su padre, don Luis Alberto Cueva Cifuentes, es hermano de mi madre Julia Olinda Cueva Cifuentes”, añadió la abogada de Pamela López.

Jueza no se hizo cargo de la denuncia de Christian Cueva con Pamela López debido al parentesco con el futbolista

En otro momento de su intervención en el programa 'América hoy', Rosario Sasieta, abogada de Pamela López, reveló que la jueza dejó el caso de Christian Cueva contra su esposa debido a este inesperado vínculo familiar entre ambos.

“Por ende me encuentro impedida de conocer el presente proceso. Y, además, dice la jueza, corresponde dejar constancia que, respecto a Pamela López, al ser la esposa de mi primo hermano, el denunciante, entablamos, repito, entablamos una íntima relación familiar y amical”, acotó Sasieta. La jueza se llama Ana Karina Armas Cueva. O sea, la mamá de esta jueza es hermano del papá de Christian Cueva”, sentenció la defensa de Pamela López.

Christian Cueva denunció a su esposa, Pamela López, por violencia y solicitó que se retire del hogar familiar.

Christian Cueva denuncia a Pamela López por violencia física y psicológica

De acuerdo con lo informado en 'América hoy', Christian Cueva presentó una denuncia contra su aún esposa, Pamela López, el 30 de septiembre en la Corte Superior de Justicia de La Libertad, acusándola de presunto maltrato físico y psicológico.

"El 01 de febrero del año 2024, cuando me encontraba en mi domicilio en Trujillo, mi esposa me hizo problemas, me quiso iniciar una discusión; sin embargo, para evitar inconvenientes, salí de la habitación y opté por irme del departamento, tomar el ascensor e irme a la casa de mis señores padres. No obstante, la denuncia se metió al ascensor a gritarme, ofendiéndome a más no poder…", dice en la primera parte del escrito legal.