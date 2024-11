La cantante de cumbia Pamela Franco sorprendió a sus seguidores con sus recientes declaraciones sobre el futbolista Christian Cueva, durante una entrevista en el programa de Radiomar. En una conversación abierta y sin reservas, la intérprete expresó qué aspectos le gustan y cuáles le incomodan del mediático jugador, quien actualmente es parte del equipo Cienciano.

Pamela Franco cuenta cuáles son sus cosas favoritas de Christian Cueva

Durante la entrevista, Pamela Franco fue interrogada sobre las cualidades de Christian Cueva que más le atraen, así como aquellas que le resultan menos agradables. Al abordar este tema, la intérprete de la popular canción 'Dile la verdad' confesó que, a pesar de tener una relación amena y de sentirse a gusto junto a él, hay algo que le incomoda del futbolista: su terquedad. La artista declaró: “Es terco, es que no hay muchas cosas que no me gusten, pero creo que lo que no me gusta es que es terco”.

Después de señalar la terquedad de Christian Cueva, Pamela Franco se centró en aquellos rasgos que le resultan admirables en el futbolista. Explicó que uno de los aspectos que más valora es la actitud jovial y alegre que tiene 'Aladino', destacando su sentido del humor como una de sus principales virtudes.

"De ahí, lo que me encanta el vacilón que tiene porque yo soy provinciana. La gente no comprende momentos de la vida, él también es una persona como todas y a mí me gusta, empatamos así, aunque somos diferentes porque mi vida es diferente que la suya", declaró la cantante. "Me encanta el vacilón que tiene porque yo soy provinciana. La gente no comprende momentos de la vida, él también es una persona como todas, y a mí me gusta; empatamos así, aunque somos diferentes, porque mi vida es diferente a la suya", afirmó Franco en la entrevista.

