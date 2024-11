El conocido futbolista peruano Christian Cueva continúa siendo objeto de atención por su vida privada. Recientemente, Henry Graus, su abogado, confirmó que Cueva no ha iniciado los trámites de divorcio de su esposa, Pamela López, a pesar de su reciente relación con la cantante de cumbia Pamela Franco. Esta revelación ha generado gran interés, ya que la situación entre Cueva y López se encuentra marcada por denuncias mutuas de violencia familiar.

Christian Cueva no ha iniciado el proceso de divorcio de Pamela López

Durante una entrevista en el programa 'Amor y fuego', Henry Graus detalló: "Bueno, de momento no hemos hablado todavía de divorcio, no me ha tocado el tema, no sé si de la otra parte también". Con estas palabras, el abogado dejó claro que, hasta ahora, el proceso de divorcio no es una prioridad para el futbolista, quien se encuentra más enfocado en otros aspectos legales relacionados con su familia. “Seguramente en su momento se tocará, no lo sé, pero ahorita no, solamente estamos viendo el tema de violencia familiar”, agregó.

La situación legal de Christian Cueva con Pamela López es compleja, ya que ambos han presentado denuncias por presunta violencia familiar. Según Henrry Grauss, la principal preocupación en este momento es resolver estas denuncias y garantizar la manutención de los hijos que la pareja comparte. Esto explica la falta de avances en los trámites de divorcio, a pesar de la relación del futbolista con Pamela Franco, a quien recientemente declaró su amor en una entrevista.

Abogado de Christian Cueva revela que el futbolista le compró un spa valorizado en $100.000 a Pamela López

El abogado Henrry Graus explicó que, aunque se ha dicho que Christian Cueva no permitía a Pamela López trabajar, la realidad es distinta. Graus reveló que Cueva compró un spa valorizado en aproximadamente 100 mil dólares para garantizar la estabilidad económica de su esposa. “Esa misma pregunta se la hice a una testigo, que es la mejor amiga de Pamela, Selene, porque ella decía en su declaración que Christian nunca la dejó trabajar”, señaló Graus, refiriéndose a una conversación que sostuvo durante el proceso. Añadió: “La señorita le hizo un requerimiento para un spa de más de 50 mil o 100 mil dólares, no recuerdo, y lo compró”.

Según el abogado, la compra de este negocio refleja la intención de Cueva de apoyar a López, desmintiendo las versiones de una supuesta prohibición laboral. “(Ella) Lo tiene ahí. ¿Dónde está la prohibición que Christian le hace? (¿Si se hizo?) Muchas cosas, como muchas cosas. Christian siempre ha querido apoyar. ¿Cómo no va a querer ayudar a su propia esposa?”, señaló Graus, tratando de defender la imagen de su cliente y dejando en claro que el futbolista buscó proveer seguridad financiera a López durante su matrimonio.