Christian Cueva ROMPE SU SILENCIO tras beso a Pamela Franco en show: “Se me puso tímida”

El episodio protagonizado por Christian Cueva y Pamela Franco en una discoteca de Santa Clara continúa siendo tema de conversación. Durante una presentación especial en la que Cueva subió al escenario para acompañar a Franco en la interpretación de la canción 'Mi primer amor', el jugador de Cienciano del Cusco sorprendió a todos al intentar darle un beso a la cantante.

La cantante de cumbia aclaró la situación en el programa de YouTube 'Sin Lenguas en los Pelos'. Explicó que el gesto de Cueva fue inesperado y que no supo cómo reaccionar en ese momento.

Christian Cueva y su versión del momento

Carloncho le consultó sobre su reciente aparición como ‘bailarín, representante y corista’ de Pamela Franco. “Es parte de la vida, siempre estamos ahí con ella, brindándole apoyo y contentos por eso, contentos por todos sus logros”, comentó el futbolista.

En la llamada telefónica durante el programa conducido por Carloncho, Christian Cueva reaccionó con humor al recordar el evento. “Se me puso tímida”, mencionó entre risas, dando a entender que la situación no generó incomodidad y que el momento fue tomado de manera relajada por ambos.

Pamela Franco aclara rumores sobre el beso de Christian Cueva

Por su parte, Pamela Franco también quiso dejar claro que, a pesar de la reacción, no hubo un trasfondo negativo. La cantante explicó que la aparición de Cueva en el escenario no era algo común, lo que contribuyó a su nerviosismo.

"Sí, me sorprendió, no estuvo armado, es mentira. Si analizan los videos, yo estaba nerviosa porque imagínate, la situación, no subía cualquier persona, no sabía y no supe manejar la situación, no supe cómo actuar”, dijo la cumbiambera.