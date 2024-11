Pamela Franco, intérprete de 'Dile la verdad', se sinceró en una entrevista con Carloncho y Renzo Winder, donde abordó su pasada relación con Christian Domínguez, conductor y líder de la Gran Orquesta Internacional. La cumbiambera compartió que poner fin a su romance con Domínguez fue la mejor decisión que pudo haber tomado, especialmente después de un momento doloroso en su relación.

Pamela Franco opina sobre el fin de su relación con Christian Domínguez

Pamela Franco recordó el ampay en el que Domínguez fue captado siendo infiel en el conocido 'auto rana', evento que fue transmitido en 'Magaly TV, la firme'. “Uno no puede estar con una persona que no te quiere y cuando él hizo eso, obviamente no me quería. No lo estoy reprochando”, afirmó Pamela, dejando claro que el episodio marcó un antes y un después en su vida.

La cantante señaló que la situación no solo impactó a la pareja, sino que afectó un lazo familiar que compartían. “Más allá de dos personas adultas, se estaba rompiendo un lazo familiar, pero gracias a Dios tuve trabajo y me aferré al trabajo”, explicó Franco. Añadió que, aunque el proceso fue complicado, con el tiempo entendió que su decisión de separarse fue lo mejor. “Hoy por hoy siento que fue lo mejor. Fue lo mejor en todos los aspectos, la verdad que me va mucho mejor y hasta con mi hija. Lo importante es que los padres sean felices. Cuando no hay amor entre los padres, lo mejor es separarse bien”, subrayó la artista, enfatizando en la importancia de la armonía por el bienestar de los hijos.

Pamela Franco y su relación con Karla Tarazona

En el mismo espacio, Pamela Franco también aprovechó para aclarar los rumores sobre un supuesto conflicto con Karla Tarazona, conductora de 'Préndete'. Franco desmintió cualquier disputa y aseguró que, aunque se han visto pocas veces, siempre procuró mantener una buena relación con Tarazona durante su tiempo con Christian Domínguez. “Ella no me hizo nada malo y lo importante es que los hijos son hermanos”, explicó la cantante, subrayando la relevancia de la cordialidad en las relaciones familiares.

Sin embargo, Franco comentó que no se siente en posición de “dar la bendición” a la relación entre Tarazona y Domínguez, ya que considera que no es su papel hacerlo. "De repente es el amor de su vida y hay que respetar", concluyó. Estas declaraciones evidencian la madurez de Pamela al afrontar su historia con Christian Domínguez y mantener un ambiente respetuoso por el bienestar de su hija.