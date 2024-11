Pamela Franco se abrió en una reciente entrevista para el programa digital 'No somos TV', donde compartió detalles de su vida personal y profesional. Durante la conversación, la cantante de cumbia abordó temas que han captado la atención de sus seguidores, incluyendo el momento que vive con Christian Cueva y los eventos que marcaron su pasada relación con Christian Domínguez. No solo habló de la ruptura, sino también de cómo esta estuvo vinculada a la figura de Karla Tarazona.

Franco no dudó en expresar sus pensamientos sobre la conexión que aún parece unir a Domínguez y Tarazona, reconociendo el peso que esa relación tiene en la vida de su expareja.

Pamela Franco habla de la relación de Christian Domínguez y Karla Tarazona

Durante la entrevista, Pamela Franco abordó con sinceridad la relación entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, reconociendo la buena dinámica que ambos han mantenido en su rol como padres. La cantante de cumbia subrayó la importancia de que los hijos sean siempre la prioridad en cualquier vínculo familiar, y destacó el compromiso de Domínguez y Tarazona para asegurar el bienestar de los menores, algo que observó a lo largo de su relación con él.

"Todo el tiempo de mi relación, ellos (Christian Domínguez y Karla Tarazona) siempre han podido mantener una buena relación como padres", mencionó en un inicio. Franco enfatizó la importancia de proteger y priorizar a los niños, mencionando: "Yo siento que los niños están por encima de todos y ellos (los menores) merecen que los padres velen por ellos", agregó.

Cuando el entrevistador, Carloncho, preguntó de manera directa si ella creía que pudo haber algo entre Domínguez y Tarazona mientras estaban juntos, la cantante respondió con una sonrisa: "Es el amor de su vida."

Pamela Franco habla sobre el término de su ruptura con Christian Domínguez

Pamela Franco recordó el polémico ampay en el que Christian Domínguez fue visto siendo infiel en el famoso 'auto rana', un momento que fue transmitido en 'Magaly TV, la firme'. La cantante reconoció que ese acto fue una señal clara de la falta de amor en su relación. “Uno no puede estar con una persona que no te quiere y cuando él hizo eso, obviamente no me quería. No lo estoy reprochando”, comentó Pamela.

Franco destacó que el impacto de esta situación trascendió a la pareja y afectó un vínculo familiar que compartían. “Más allá de dos personas adultas, se estaba rompiendo un lazo familiar, pero gracias a Dios tuve trabajo y me aferré al trabajo”, explicó. A pesar de lo doloroso del proceso, con el tiempo comprendió que la decisión de separarse fue lo más acertado. “Hoy por hoy siento que fue lo mejor. Fue lo mejor en todos los aspectos, la verdad que me va mucho mejor y hasta con mi hija. Lo importante es que los padres sean felices. Cuando no hay amor entre los padres, lo mejor es separarse bien”, concluyó la artista.