El locutor radial ‘Carloncho’ estaba entrevistando a Pamela Franco en su podcast de YouTube, ‘Sin lengua en los pelos’. Durante una dinámica del programa, decidió llamar EN VIVO a Christian Cueva para que compartiera su versión sobre el beso que le dio a la cantante en una discoteca de Santa Clara la noche de Halloween.

En un momento de la conversación, ‘Carloncho’ animó al futbolista a que le dijera algunas palabras a Pamela Franco, quien escuchaba con asombro cada palabra de Cueva. Fue entonces cuando el todavía esposo de Pamela López le dijo: “Te amo con toda mi alma”, dejando a todos los presentes en el set en shock.

¿Cómo reaccionó Pamela Franco tras escuchar el “Te amo” de Christian Cueva?

Pamela Franco no pudo evitar sonreír al escuchar a un Christian Cueva decirle: "Te amo con toda mi alma". Después de esa emotiva declaración, la expareja de Christian Domínguez expresó: "No sé qué decir", evidenciando su total sorpresa ante la situación.

"Él siempre me pone así. No me va a desagradar. No sé qué responder", contestó la intérprete de ‘Simplemente amigos’ que, tras escuchar al futbolista completamente enamorado, tuvo que tomar un sorbo de agua para calmar sus emociones. “No lo he rechazado. Él me pone nerviosa”, añadió la cantante de cumbia en respuesta a las preguntas de ‘Carloncho’ y Renzo Winder.

¿Por qué está con miedo Pamela Franco tras escuchar los sentimientos de Cueva?

La cumbiambera Pamela Franco insinuó que podría ser objeto de críticas o comentarios negativos en las próximas horas. Según sus palabras, anticipó que probablemente "le harán leña", haciendo referencia a la polémica conductora Magaly Medina y otros programas de espectáculos, conocidos por analizar minuciosamente las entrevistas y declaraciones de figuras públicas de la farándula.

Asimismo, durante la misma entrevista, un momento que captó la atención de los usuarios fue cuando la cantante recibió un ramo de rosas con una tarjeta que llevaba las siglas "CC".

'Carloncho' y Renzo Winder entrevistaron a Pamela Franco. Foto: YouTube.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre el beso que le dio Christian Cueva?

Pamela Franco habló con sinceridad sobre el beso que tuvo con Christian Cueva en la discoteca de Santa Clara, durante su concierto la noche de Halloween. La cantante desmintió los rumores que afirmaban que fue un momento armado para ganar titulares en las webs.

"Me sorprendió. No me imaginé. No ha sido armado, eso es mentira. Estaba palteada, estaba nerviosa. Imagínate la situación, no subí a cualquier persona, subí a alguien con quien se ha hablado muchas cosas. No supe manejar la situación, esa es la verdad," compartió la cumbiambera.