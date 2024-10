La cantante y concursante argentina Nenu López, quien actualmente participa en el programa 'Cantando 2024', ha estado en el centro de una controversia luego de realizar comentarios sobre Mauricio Diez Canseco durante una de las transmisiones del programa. Y es que en una edición anterior, la modelo insinuó que el productor que la había convocado para formar parte del grupo 'Las Chicas Doradas' estaba involucrado en actividades de lavado de dinero, un comentario que desató una ola de críticas y una posible acción legal.

¿Qué dijo Nenu López sobre Mauricio Diez Canseco?

En la emisión más reciente de 'Cantando 2024', Nenu López dedicó unos minutos a rectificar sus comentarios anteriores y ofrecer disculpas públicas tanto al empresario afectado como al público peruano. “Necesito pedir disculpas a Perú porque fueron muchos los afectados por mis chistes. Claramente, no fue con esa intención. Así que quería dejar en claro que fue todo legal, fue un viaje muy divertido”, declaró.

La artista explicó que sus disculpas no solo respondían a su deseo de aclarar lo sucedido, sino que también formaban parte de una exigencia legal. “Llegó una carta notarial diciendo que si no pido disculpas en el lugar donde dije las difamaciones, me van a denunciar por un millón de dólares. Así que acá estoy pidiendo disculpas”, añadió López.

Por otro lado, Milett Figueroa, quien estaba presente el día en que Nenu hizo la polémica declaración, también fue consultada sobre el incidente. La actriz peruana mostró su descontento por la falta de tacto de López al abordar un tema tan delicado y ofreció una lección a todos aquellos que hacen comentarios sin medir las consecuencias: “Ya aprendió la lección, no se tiene que hablar por hablar. Ella quiso hacer un chiste, pero no le ligó. Así que cuiden la lengua porque después llegan las cartas notariales”, advirtió.

¿Qué pasó con Nenu López y Mauricio Diez Canseco?

Todo comenzó en la edición del 1 de octubre de 'Cantando 2024', cuando Nenu López relató su experiencia en Perú como parte del grupo 'Las Chicas Doradas', una agrupación femenina que realiza shows de baile y canto en los restaurantes del empresario peruano Mauricio Diez Canseco. Durante su relato, la modelo argentina señaló que los miembros del grupo no necesariamente tenían habilidades para el canto o el baile, pero que aun así fueron bien pagadas. Sin embargo, lo que realmente desató la polémica fue su comentario: “Era lavado de guita mal, qué querés que te diga”.

Mauricio Diez Canseco no tardó en reaccionar a las declaraciones de Nenu López y le envió una carta notarial exigiendo que se retractara públicamente de sus acusaciones. De no hacerlo, enfrentaría una demanda por difamación y podría ser obligada a pagar una indemnización de un millón de dólares.

Nenu López hizo una seria acusación contra Mauricio Diez Canseco. Foto: Composición LR/Captura Youtube

Resumen: Milett Figueroa enfrenta a Nenu López por acusación contra Mauricio Diez Canseco