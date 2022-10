¿Las multas electorales prescriben? Conoce cuánto tiempo tiene que pasar y qué trámites hacer

Las Elecciones Regionales y Municipales 2022 se desarrollaron el 2 de octubre y varios peruanos no se presentaron a sufragar en su local de votación. Por ese motivo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene la facultad de cobrar multas electorales a quienes no participaron.

Conoce, en esta nota de La República, el plazo de prescripción y cuánto se tiene que pagar si no asististe a votar en estas elecciones 2022.

¿Las multas electorales prescriben?

Sí, siempre y cuando la multa no haya sido sancionada en un plazo determinado por ley. Existen dos tipos de prescripciones:

Prescripción de la determinación de la multa electoral: el plazo es de cuatro años, contados a partir del día de las elecciones.

Prescripción de la exigibilidad de la multa electoral: el plazo para solicitarla es de dos años desde que te exigieron el pago de la multa y procede únicamente si lo solicita una de las partes, en este caso, el elector omiso.

¿Qué pasa con las multas si no voto en más de un proceso electoral?

De acuerdo a la normativa electoral, las multas por no sufragar se acumulan. Además, si no votas en las dos vueltas de una elección presidencial, serás sancionado dos veces. Sin embargo, el tenerla no impide que cumplas tu derecho a elegir en los próximos comicios.

La ONPE recordó que la multa por omisión al cargo de miembro de mesa es acumulativa. Foto: ONPE/Facebook

¿Cuál es la multa por no votar en estas elecciones?

De acuerdo a la Ley n.º 28859, las multas están basadas en la clasificación que hace el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre el distrito y estas son: no pobre, pobre y pobre extremo.

S/ 92,00 si vives en un distrito “no pobre”.

S/ 46,00 si vives en un distrito “pobre”.

S/ 23,00 si vives en un distrito “pobre extremo”.

S/ 230,00 por no asistir como miembro de mesa.

S/ 230,00 por negarte a conformar la mesa electoral.

Elecciones 2022: ¿qué trámites no podré realizar si no cumplo con mi deber electoral?

Aquí te damos la relación completa: