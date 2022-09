Gonzalo Alegría: “Propongo armar a los serenos, sin duda alguna”

—¿Por qué busca ser alcalde?

—Los tres candidatos que van, supuestamente, adelante en las encuestas, Urresti, López y Forsyth, mienten. Ellos quieren ser presidentes, no alcaldes. Yo sí quiero ser alcalde porque estoy preparado para rescatar Lima. Lima está pasando una crisis atroz, necesita buenos gestores y yo he gestionado empresas públicas, bancos, no soy un bluf como otros candidatos.

—En transporte, usted plantea anular los peajes urbanos.

—Hay una situación irregular: el contrato de Rutas de Lima dice con claridad que cobras los peajes intermedios; es decir, los de Puente Piedra, Evitamiento, La Molina, etc., cuando acabes la obra. Y estos señores no han acabado nada. La única solución que veo es que si ya cobraron 9 años y medio irregularmente, nos quedemos sin peajes intermedios diez años.

—¿No hay el peligro de recibir sanciones internacionales por no respetar los contratos?

—Conozco ese cuento del arbitraje internacional y al final favorece a la multinacional. Mire, tendríamos una multa de S/900 millones. Pero si no rompemos el contrato, las pérdidas pueden alcanzar S/11.000 millones por robos que nos están haciendo. Prefiero contratar un nuevo proveedor y decirle dame S/900 millones para pagarle al anterior. Y reduzcamos la tarifa y no dejemos los peajes intermedios.

—Teleféricos en SJL y Lurigancho suenan interesantes, pero ya se propuso y no se cumplió.

—Hubo muy mala voluntad por parte de ATU, con María Jara. Ella tardó dos años en aprobar el perfil que le envió el alcalde Muñoz. No sé si tenía problemas de comprensión lectora, nadie puede tardar dos años en aprobar el perfil de la obra... Hay de sobra postulantes que quieren hacerlo, por ejemplo quienes han hecho el teleférico de Kuélap, los brasileños... Todos quieren hacerlo porque solo en pasaje recuperarían la inversión. 96.000 pasajes pueden fluir cada semana gracias al teleférico.

—¿Reformará el transporte?

—Tenemos que racionalizar las grandes líneas. Una línea Covida o El Chosicano tienen kilómetros de recorridos, eso es insostenible. Tenemos que hacer recorridos cortos y que los ciudadanos cambien de buses. Proponemos Bono Bus como la tarjeta naranja en París o Bono Bus en Madrid, que sirva para el tren eléctrico, las líneas del Metropolitano. Y queremos hacer un Metropolitano por la Carretera Central para que cuando la Prialé funcione del todo, se circule como avenida y tenga su carril de Metropolitano. Y prometo: si llego a alcalde, voy a retirar la autorización de obra a los que bloquean la Carretera Central porque llevan 18 meses con la obra paralizada.

—Plantea la escuela de serenos, pero ya existe una escuela.

—Lo que proponemos es un plan de choque que se llama Vigilantes Jurados: todos los serenos pasarán exámenes en escuelas de vigilantes privados y esas escuelas, de grandes compañías como Prosegur, Verisure, Hermes, van a filtrar a los serenos y no tengan antecedentes policiales, judiciales.

—¿Propone armar al sereno?

—Propongo armar a los serenos, sin duda alguna. Aquí hay mucha novelería. Que pueda haber malos serenos no quita que necesitemos al sereno armado porque hoy los asesinos te pegan un tiro solo por robarte un celular. Una vez que le paguemos su curso de vigilante privado, sabrán artes marciales, disparar un arma reglamentaria, todo, con control de calidad que permita que confíen nuevamente los ciudadanos.

—¿Dice que relanzará la Caja Metropolitana?

—Sí. Cualquier caja funciona mejor que la Caja Metropolitana de Lima, es una vergüenza. Se dedican a hacer empeños, con intereses abusivos. Para eso no está la Caja. Queremos microcréditos para emprendedores, jóvenes y mujeres.

—¿Refinanciará la deuda edil?

—Lima tiene un presupuesto de 1870 millones anuales aproximadamente, de los cuales un 45% son salarios, con planillas artificialmente infladas. No puede ser que tenga 9.200 empleados, equivale a más de 3 ministerios. Es absurdo. Y 39% se va en contratar empresas amigas de limpieza, jardines... ¿Qué queda para el ciudadano? 7% de obra social, 6% obra pública. Una miseria. Lima necesita muchas inversiones y Muñoz nos deja 1.800 millones de deuda a solo 10 años, tres eran de gracia y él ya los disfrutó: el alcalde que entre debe pagar en 7 años una fortuna. Vamos a refinanciar.❖