Jorge Salas: “Estamos dispuestos a resolver las actas observadas en los plazos de ley”

El presidente del JNE, Jorge Luis Salas, asegura que hay plenas garantías para que las elecciones de hoy se realicen con limpieza. Además, cuenta que esperan un posible número elevado en observaciones de actas.

¿Qué garantías tenemos de elecciones limpias hoy?

Las mismas que se tuvieron en la primera vuelta, auditados por veedores internacionales. No ha habido observación trascendente y los observadores internacionales han dado fe de que todo ha sido arreglado a norma. Hemos trabajado con intensidad para que la gente vaya a votar con tranquilidad, con las medidas de seguridad establecidas.

Se vislumbran elecciones con resultados ajustados. ¿Cómo se prepara el JNE para resolver los eventuales recursos de los competidores?

Las mesas de sufragio son la primera instancia en relación a los votos y la segunda instancia sobre las objeciones son los jurados electorales especiales. Tratándose de las actas, cuando se hace una observación la primera instancia son los jurados electorales especiales y si hay un recurso será el JNE quien lo conozca. No tenemos idea de cuántas impugnaciones se podrán producir que tengan que llegar al JNE. Siendo posible un ajustado resultado, esperamos que pueda haber un número mayor de lo habitualmente ocurrido, pero estamos dispuestos y prestos a absolver y emitir las resoluciones en plazos de ley.

¿En cuánto se puede prever ese aumento?

Es una futurología difícil de resolver. Esperábamos para parlamentarios unas 400 a 50 actas observadas y hemos tenido en total 35 incluyendo Parlamento Andino. Es muy poco.

¿En qué tiempo pueden ser resueltas las observaciones?

También dependerá de algunos detalles. Por ejemplo, que retornen actas de zonas alejadas de Lima y del extranjero. Eso puede demorar semana y media, luego su procesamiento y podría haber observaciones.

¿Estas zonas alejadas y del extranjero implican un porcentaje de la votación que podría inclinar la balanza?

Podría ser.

¿Podríamos estar una semana y media en ascuas?

No sé si en ascuas. Habría que tener paciencia, no comer ansias y esperar que todo tiene que transcurrir dentro de cánones de la normalidad, como ha ocurrido en la primera vuelta.

Castillo se quejó porque no aceptaron a una misión de observadores. ¿Qué dice?

De acuerdo a las normas, solo tienen cabida instituciones que quieran hacer observación inscritas antes de la primera vuelta y eso ha ocurrido. Como no hay observadores de segunda vuelta, estamos viendo la posibilidad a futuro, estudiamos de proponer la posibilidad de acompañantes electorales, que no es una categoría que existe en el Perú pero que sería para que se sumen en segunda vuelta.

Se ha acusado de dádivas de FP por la página sobre entrega de canon. ¿Qué opina?

No le puedo contestar porque si hubiera eso, yo tendría que resolver y decirle ahora si hay o no hay implicaría un adelanto de opinión. No la tengo.

Se habla de una campaña por desprestigiar al JNE, en la que se hablan de muertos en el padrón. ¿Cómo se explica?

Sería un complot que implicaría falsificaciones de DNI, compromisos de los miembros de mesa y personeros. No es posible. Se cerraron los padrones un año antes, como dice la ley, en abril. Yo llegó al JNE en noviembre. Es imposible que en abril ya hubiera imaginado que iba a venir en noviembre al JNE.

¿Esto se hace por una campaña para desprestigiar al JNE?

Claro. Creo que se hacen para luego abrigar la posibilidad de una imputación de fraude, a como dé lugar, por cualquier causa. Es un acto poco responsable. La historia juzgará a quienes tienen esa conducta, porque afecta al país a su imagen.

¿Sería una campaña que tiene a una candidatura?

No lo sé. Yo no puedo hacer un vaticinio de esa naturaleza.

Algunos medios cuestionaron su pasado como izquierdista y abogado de procesados por corrupción para señalar sospechas sobre su imparcialidad. ¿Qué dice al respecto?

Dijeron que hace más de 30 años tuve simpatías con un movimiento estudiantil. Yo no tengo por qué arrepentirme de eso. Y luego que hace 30 años o menos como abogado independiente manejaba también casos penales y entre ellos algunos de presunto terrorismo. En el Perú, nadie es procesado como autor de un delito sino que es presunto. Y se prohíbe de identificar al abogado con la conducta de su cliente. Eso es estigmatización. En mi caso, se ha dado una estigmatización retrospectiva para hilar esos hechos aislados con mi conducta actual como presidente del JNE, que proviene de una designación de la Sala Plena de Corte Suprema.

Se habla de financiamiento irregular por paneles, contenidos en medios de comunicación y demás acciones de grupos de influencia a favor de Fujimori. ¿Eso corresponde a una mirada del JNE?

No, porque cuestiones de ese tipo de conductas son competencia de la ONPE.

¿Qué pasó con los integrantes del Tribunal de Honor del Pacto Ético que renunciaron?

Ellos dijeron que hubo demoras en la tramitación de un pronunciamiento que habían emitido. Hemos dispuesto una investigación interna para que se determine si hubo demora y sus motivos. Yo me enteré el día que se publicó la renuncia, de la existencia de este problema. Si me hubieran comunicado, hubiéramos adoptado alguna medida para que no se repita. Hemos pedido que reconsideren, para ellos no cabía y hemos convocado a un tercer miembro.

¿Cuál es su mensaje final a los electores para este día?

Que emitan su voto razonado, consciente, en la confianza de que el sistema electoral va a respetar su voto, porque su voto tiene poder, el poder de transformar, cambiar, decidir. Y los organismos internacionales y el nacional que están fiscalizando han señalado que no existen objeciones en primera vuelta atendibles. Y no las habrá tampoco en la segunda. No vamos a torcer ni interrumpir el ejercicio de la voluntad ciudadana.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.