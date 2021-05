Ronald Angulo: “Tenemos más 4 mil casos de candidatos que omiten o falsean información”

Si la investigación de la fiscal Elizabeth Figueroa determina que Pedro Castillo Terrones omitió deliberadamente información en su declaración jurada de hoja de vida, y el Poder Judicial resuelve no abrir proceso, el procurador del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ronald Angulo Zavaleta, apelará la decisión.

La fiscal Figueroa inició una indagación preliminar para establecer si Castillo cometió el presunto delito de falsa declaración, al no consignar en su hoja de vida que es accionista y gerente general de la empresa Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores JOP, como aparece en los archivos de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

“Si la Fiscalía advierte que Castillo omitió dolosamente información, estaría dentro del supuesto del artículo 411° del Código Penal, que es el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, porque está violando la presunción de veracidad. Y si no se le abre proceso penal y se declara no a lugar a la apertura de instrucción, yo tendría que interponer recurso de apelación como parte agraviada”, explicó Angulo.

“La ley me obliga a interponer todos los recursos o medios impugnatorios que me establece la norma procesal en salvaguarda de los intereses de la institución que represento”, manifestó el procurador.

El 24 de abril, el Jurado Electoral Especial de Lima Centro desestimó investigar a Pedro Castillo por no haber informado en su declaración jurada que es propietario y gerente de la empresa Consorcio Chotano. El JEE estableció que Castillo no estaba obligado a informar sobre su compañía porque no llegó a operar y por lo tanto tampoco percibió ingresos. Así se resolvió en el ámbito electoral, pero la investigación en giro es por un presunto delito.

La fiscal Elizabeth Figueroa considera que es necesario determinar si Castillo presumiblemente actuó de manera dolosa al no dar cuenta al JNE de la existencia del Consorcio Chotano.

“En efecto, la fiscal lo que busca son indicios razonables de la comisión del delito para formalizar la denuncia ante el Poder Judicial. La fiscal puede denunciar, pero también puede desestimar la investigación y no formalizar ninguna denuncia”, explicó el procurador del JNE, Ronald Angulo.

“Aparentemente (Castillo) habría omitido declarar que ostenta el cargo de gerente general. Si fue así, Pedro Castillo estaría dentro de los supuestos del delito de falsa declaración en procedimientos administrativos. Nosotros, en el JNE, tenemos un sinnúmero de procesos de esa naturaleza, porque la mayoría de los candidatos a veces omiten deliberadamente, o a veces cometen errores”, añadió el procurador.

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), el Consorcio Chotano no reportó actividades y se encuentra en suspensión temporal.

El Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) no registra que el Consorcio Chotano contrató con entidades públicas. Tampoco aparecen deudas tributarias, conforme el buscador consulta de omisos y deuda tributaria exigible de la Sunat.

En declaraciones a Radio Exitosa, Pedro Castillo confirmó que el Consorcio Chotano no consiguió activarse: “No la declaré (al consorcio) porque para mí era como que hubiese desaparecido. No declaré a la empresa (ante el JNE) porque nunca estuvo activa”.

El procurador dijo que el caso de Pedro Castillo no es el único. Hay miles. “En cuanto a los candidatos que omiten en dar información o declaran falsa información en su hoja de vida cuando postulan, tenemos más de 4 mil casos, donde a algunos se les ha sentenciado y a otros no”, indicó.

“Lo que llama la atención es que la fiscal señala en su resolución de investigación preliminar que el candidato Pedro Castillo habría omitido dolosamente consignar que era gerente del Consorcio Chotano. No sé por qué la fiscal puso eso, porque ella está dando por ciertos algunos hechos”, concluyó el procurador del JNE.

Según Registros Públicos, el Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores JOP fue constituido el 10 de mayo de 2017 y acreditó como accionistas a Pedro Castillo Terrones, Olinda Chamaya Becerra y José Herrera Riquelme. Se inició con un capital de 54 mil soles.

Propietario y gerente

La empresa Consorcio Chotano se fundó en 2017, pero no llegó a tener actividades, según Castillo.

