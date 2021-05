Keiko confirma su asistencia a firma de Proclama Ciudadana este lunes 17

La candidata a la presidencia de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, manifestó que asistirá a firmar la Proclama Ciudadana este lunes 17 de mayo, la cual es un compromiso solicitado por la Asociación Civil Transparencia, la Conferencia Episcopal del Perú, la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú y la Coordinadora Nacional de DDHH hacia los aspirantes a la presidencia, para que se comprometan con respetar la democracia.

“ Entiendo que él también ha confirmado su presencia (para firmar la Proclama Ciudadana), yo estaré ahí, espero poder verlo (a Pedro Castillo). En todo caso, el debate final va a ser en Arequipa”, mencionó la lideresa del partido naranja a la prensa.

El postulante a la presidencia de Perú Libre, a su vez, también afirmó que asistiría a suscribir el documento que señala aspectos como respetar la institucionalidad de los poderes del Estado, así como la libertad de prensa, la lucha anticorrupción, entre otras.

Anteriormente, el cardenal Pedro Barreto anunció que los candidatos a la presidencia se reunirían para hacer oficial el pacto en beneficio del Perú, que se llevará a cabo en el auditorio del Colegio Médico del Perú , ubicado en Miraflores, a las 11.00 a. m.

Keiko aún desconoce plan de gobierno de Castillo

Al ser consultada sobre el plan de gobierno que publicó el candidato del partido del lápiz este domingo 16 de mayo, en donde destaca la lucha contra la pandemia de la COVID-19, el relanzamiento del empleo y la economía popular, convocatoria a referéndum constituyente con gran diálogo nacional y popular, entre otros, Fujimori Higuchi señaló que aún no lo había leído.

“Se suponía que lo iba a presentar ayer, luego decía que iba a ser mañana, en todo caso, no puedo opinar de un documento que todavía no he leído”, sentenció la lideresa de Fuerza Popular.

